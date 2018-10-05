بي تي إس تشارك في برنامج ذا غراهام نورتون شو لتلفزيون بي بي سي

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سوف تشارك فرقة "بي تي إس" في برنامج "ذا غراهام نورتون شو" التلفزيوني لبي بي سي يوم الثاني عشر من أكتوبر الجاري مع بعض أشهر الممثلين والمطربين العالميين، بمن فيهم الممثلة الأمريكية "ووبي غولدبيرغ" والممثلة الإنجليزية "روزاموند بايك" والممثل الأمريكي "جيمي دورمان"، بالإضافة إلى المطرب والممثل الأمريكي "هاري كونيك جونيور".

وكانت فرقة "بي تي إس" قد شاركت في بعض البرامج التلفزيونية الأمريكية.

وستبدأ جولتها الغنائية في عدد من الدول الأوربية خلال الفترة من يوم التاسع وحتى والعشرين من شهر أكتوبر الجاري ضمن جولتها العالمية.