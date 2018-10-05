الشرطة الكورية تكشف عن إجراءات للقضاء على نشر الأخبار المزيفة

ⓒGetty Images Bank

وجهت الشرطة الكورية تحذيرا قويا ضد نشر أي معلومات مضللة أو أخبار مزيفة.

وقال رئيس وكالة الشرطة الوطنية "مين كاب ريونغ" في تصريح أدلى به للصحفيين اليوم الاثنين إن الوكالة طلبت حتى الآن إلغاء 21 خبرا مزيفا، وتجري حاليا تحقيقات مع صانعي 16 خبرا مزيفا.

وأضاف أن عمليات نشر معلومات مضللة وأخبار مزيفة مازالت نشطة نتيجة لزيادة أنواع مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الفردية، مؤكدا أن قانون شبكة المعلومات والاتصالات ينص على فرض عقاب على نشر المعلومات المضللة والأخبار المزيفة، وفرض عقاب أثقل على إنتاجها ونشرها لأغراض سيئة.

وفي الآونة الأخيرة، عبّرت الحكومة والحزب الحاكم عن عزمهما القوي القضاء على الأخبار المزيفة، حيث أكد رئيس الوزراء "لي ناك يون" في اجتماع لمجلس الوزراء عقد يوم الثاني من أكتوبر الجاري أن الحكومة مستعدة لاتخاذ الإجراءات الهادفة إلى القضاء الجذري على الأخبار المزيفة، كما أكد على ضرورة فرض العقاب ليس فقط على من يصنع الأخبار المزيفة، بل ومن ينشرها أيضا.

وكان النائب البرلماني عن الحزب الديمقراطي الحاكم "بارك كوانغ تشون" قد قدم للبرلمان في شهر أبريل الماضي مشروع قانون خاص لمنع نشر المعلومات المضللة، وينص على إلزام الشركات الخاصة بخدمات المعلومات عبر الإنترنت إلغاء الأخبار المزيفة.

ومن جانبه، عبر حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي عن معارضته لتمرير قانون جديد للقضاء على الأخبار المزيفة مشيرا إلى احتمال أن يتم من خلاله تخفيف الحرية للتعبير.