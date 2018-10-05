الحكومة الكورية تمنح فرقة بي تي إس وسام الاستحقاق الثقافي

ⓒ YONHAP News

تم تكريم فرقة "بي تي إس" بوسام الاستحقاق الثقافي من الحكومة الكورية.

وقال المتحدث باسم مكتب الرئاسة الكورية "كيم أوي كيوم" إنه تم اتخاذ قرار بهذا الشأن في اجتماع لمجلس الوزراء عقد يوم الاثنين الماضي برئاسة الرئيس "مون جيه إين"، حيث سيتم منح جميع أعضاء الفرقة هذا الوسام الرفيع.

وقد أشاد رئيس الوزراء "لي ناك يون" خلال الاجتماع بهذه الفرقة لمساهمتها في زيادة الوعي باللغة الكورية، مشيرا إلى أن فرقة "بي تي إس" لم تنشر فقط أغنيات كورية بين العديد من الشباب في الدول الأخرى، بل قامت أيضا بنشر اللغة الكورية في كل أنحاء العالم من خلال كلمات الأغاني الكورية.