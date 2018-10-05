توايس تحتفل بذكرى إنشائها الثالثة

تحتفل فرقة "توايس" النسائية بالذكرى الثالثة على بدء نشاطها الغنائي يوم الثامن والعشرين من شهر أكتوبر الجاري، وبهذه المناسبة ستجري الفرقة لقاء مع معجبيها في مسرح مفتوح بجامعة "يون سيه".

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تقيم فيها الفرقة حدثا خاصا بها في مسرح مفتوح، وسوف يحتوى الحدث على جلسات للحديث وأداء أغنيات وألعاب تفاعلية مع المعجبين.

وتقوم الفرقة حاليا بجولة في اليابان، تنظم خلالها حفلا غنائيا في مدينة كوبيه خلال الفترة من يوم الثاني عشر وحتى الرابع عشر من أكتوبر، وفي طوكيو خلال يومي السادس عشر والسابع عشر.