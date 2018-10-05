المطرب أُو هيون عضو فرقة إنفنيت يقيم حفلا غنائيا منفردا

من المقرر أن يقيم المطرب "أُو هيون" عضو فرقة "إنفنيت" أول حفل غنائي منفرد له خلال الفترة من يوم الثاني وحتى الرابع من شهر نوفمبر القادم في سيول، لترويج ألبومه المنفرد الثاني بعنوان " كتابة ثانية" الذي تم الكشف عنه في شهر سبتمبر الماضي.

وقد توقفت فرقة "إنفنيت" عن نشاطها بشكل مؤقت بسبب غياب قائدها "سونغ كيو" الذي انضم للجيش في شهر مايو الماضي لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية.