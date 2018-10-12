تنظيم مهرجان الألعاب النارية الدولي في سيول لعام 2018

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بمناسبة حلول فصل الخريف أقيم مهرجان الألعاب النارية الدولي في سيول لعام 2018 في منتزه ئيويدو على شاطئ نهر "هان" حيث شهد المهرجان حشداً كبيرا من الزائرين لمشاهدة الألعاب النارية الساحرة.

وقد تزينت سماء مساء مدينة سيول بمختلف عروض الألعاب النارية الضخمة الساحرة والجميلة للغاية التي انطلقت في منتزه يوئيدو في واستمرت لمدة ساعة و40 دقيقة. ويذكر أن عدد زوار المهرجان قد وصل إلى نحو مليون شخص.

يذكر أن المهرجان قد احتفل المهرجان بدورته السادسة عشرة هذا العام، كما شارك في مهرجان هذا العام 3 دول هي إسبانيا وكندا وكوريا الجنوبية. وقد أُطلقت في المهرجان حوالي 100 ألف قذيفة ملونة من الألعاب النارية في نهر هان

وكانت ذروة المهرجان قد عملت عليها شركة هان هوا التي نظمت هذا المهرجان كل عام حيث قامت هان هوا بأداء عرض الألعاب النارية بعنوان "القمر الحالم" بشكل "story telling" أي رواية القصة وكانت القصة تدور حول قصة طفل ينمو حالماً مع رؤية القمر ولكن ينسى حلمه عندما يكبر في السن وفي يوم ما يسترجع حلمه مرة أخرى. وكل مشهد من مشاهد القصة تم فيه عرض الألعاب النارية الرائعة والساحرة مما جعل الناس يندهشون من حجم وروعة العروض إلى حد كبير.