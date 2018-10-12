ندا كيم يون جو: الثقافة الإسلامية جميلة جدا





"كيم يون جو" طالبة كورية تدرس علم الترجمة في مرحلة الدكتوراه في كلية الدراسات العليا بجامعة هانغوك، واسمها العربي "ندا"، تقول في مقابلة مع القسم العربي بالكي بي إس ورلد راديو إن اهتمامها باللغة العربية بدأ عندما كانت في المرحلة الثانوية، حيث قرأت سلسلة من المقالات في صحيفة يومية عن ثقافة آسيا الوسطى التي تأثرت بالثقافة الإسلامية والعربية، ووجدت أن الثقافة الإسلامية جميلة جدا، خاصة الخط العربي، وقالت في نفسها إنها تريد أن تتعلم لغة وثقافة الذين صنعوا هذا الجمال.

وتحكي ندا في لقائها بالقسم العربي عن تجربة عملها لمدة سنتين في السفارة الكورية لدى المملكة العربية السعودية، وتقول إنها كانت فترة صعبة، إلا أنها حصلت خلالها على الكثير من الخبرات، وحسّنت فهمها للغة والثقافة العربية والإسلامية.

وتتحدث "كيم يون جو" أيضا عن طريقتها في ترجمة العبارات الإسلامية إلى اللغة الكورية، وتقول إنها تفضل أن تترجمها بطريقة مباشرة، وليس بالمعنى، خاصة وأن عملاءها يطلبون منها الترجمة بهذه الطريقة حتى يتسنى لهم فهم مضمون تلك العبارات، لكنها تميل أحيانا إلى ترجمة بعض التعبيرات إلى كلمات قريبة من فهم الكوريين، حيث إن هناك الكثير من الأفكار المسبقة حول الإسلام في المجتمع الكوري.

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