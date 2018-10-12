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جدل حول إعادة تسمية بعض المدن التي تحتوي تسميتها على اللغة الإنجليزية باللغة الكورية فقط

#بانوراما الأخبار الكورية l 2018-10-10

سيول بانوراما

ⓒ Getty Images Bank

أصبحت تكثر أعداد المصطلحات والتعبيرات التي تحتوي على مزيج من اللغتين الكورية والإنجليزية في الآونة الأخيرة، ومنها: "مدينة تشون تشون" الرومانسية، و"مدينة ساتشون الواعدة"، و" كو جيه المدينة الزرقاء"، و"مدينة يونغ دونغ مثل قوس قزح"، و"كون سان مدينة الأحلام المحورية". 

من جانب آخر عبر سكان المنطقة عن رغبتهم في تسمية المدينة باللغة الكورية بسهولة وبشكل مفهوم على نطاق واسع. 

ولا تستخدم اللغة الإنجليزية فقط، بل تستخدم كذلك التعبيرات بالحروف الصينية أيضا تُستخدم بشكل مفرط، مما يدعو إلى ضرورة تغيير هذه التعبيرات إلى تعبيرات كورية سهلة وبسيطة. 

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