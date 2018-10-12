مكتبات كبيرة لييع الكتب تسمح لمواطنيها بقراءة الكتب داخلها

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من بين الأماكن المفضلة للكوريين والسياح الأجانب حاليا، مكتبات بيع الكتب الواقعة داخل مبنى ضخم. ويرجع سبب ذلك إلى تحول منظر المحلات إلى مكان يرحب بالناس، مثل تجهيز مقاعد مريحة في زوايا المحلات. وفي بعض تلك المكتبات الكبيرة عادة ما توجد طاولة طويلة يمكن لعدد من الناس الجلوس عليها للقراءة.

وهذا المنظر الجديد محبوب من الناس، حيث يرحبون بتحول مكتبات بيع الكتب إلى مكان مثل المكتبة العامة، لكن البعض يعارضون انتشار مثل هذا النمط من المكتبات بسبب الخوف من استعمال المتب في القراءة ومن ثم بيعها للزبائن.

كما تشكو دور نشر الكتب من عدم وجود أماكن كافية لعرض الكتب بسبب وجود الطاولات الطويلة والمقاعد. وأيضا نجد بعض الزوار الذين يدرسون على الطاولة بدلا من قراءة الكتب، وكأنهم في مكتبة عامة، وهو ما يخالف الهدف من تخصيص المحل لمثل هذا المكان.