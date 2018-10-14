زيادة تأييد إلغاء نظام الإعدام في كوريا

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بمناسبة يوم إلغاء نظام الإعدام أمس، جذب موضوع إلغاء هذا النظام الاهتمام مرة أخرى في البلاد. تجدر الإشارة إلى أن كوريا مصنفة حاليا ضمن الدول التي ألغت الإعدام بشكل فعلي. ورغم أنها تحافظ على نظام الإعدام قانونيا، إلا أنها لم تنفذ عمليات إعدام فعليا منذ الثلاثين من شهر ديسمبر من عام 1997.

وحتى نهاية عام 2017 صُنفت 142 دولة من بين إجمالي 198 دولة حول العالم، ضمن الدول التي ألغت قانونيا أو فعليا نظام الإعدام، وبلغ عدد الدول التي ألغت الإعدام على جميع الجرائم 106 دول، بينما بلغ عدد الدول التي ألغته فعليا 36 دولة.

وتتجه معظم الدول إلى إلغاء نظام الإعدام من أجل احترام حقوق الإنسان وحياته.

ويرتفع الرأي العام المؤيد لإلغاء النظام في كوريا أيضا. فطبقا لنتائج استطلاع للرأي العام كشفت عنها لجنة حقوق الإنسان الوطنية أمس، كانت الموافقة على إلغاء الإعدام أغلبية.

وفي المسح الذي جرى حول إلغاء نظام الإعدام والعقوبات البديلة، وافق 67% من المشاركين على إلغائه.

ويلاحظ أن الرأي العام يتغير حول إلغاء نظام الإعدام حسب الفترات التي يتم فيها إجراء استطلاعات الرأي، فمثلا إذا وقعت حادثة بشعة كبيرة مثل اعتقال قاتل متسلسل، فإن الرأي العام يميل إلى عدم الإلغاء. ولكن رغم وجود بعض التباينات، فإن نسبة الموافقة على إلغاء نظام الإعدام ظلت أعلى في معظم الأحيان.

ومن أسباب الموافقة على إلغاء النظام إمكانية اتخاذ قرارات خاطئة، وإمكانية القتل من قبل السلطات الحكومية، وسوء استغلال هذا النظام سياسيا.

ولكن حتى لو كانت نسبة الموافقة مرتفعة، فإن إلغاء نظام الإعدام لن يكون سهلا، لأن نسبة أولئك الذين يعارضون إلغاءه غير قليلة أيضا.