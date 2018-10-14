ترامب يؤكد أن سيول لن تلغي العقوبات على بيونغ يانغ دون موافقة واشنطن

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قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إن الحكومة الكورية الجنوبية لن تلغي العقوبات على كوريا الشمالية دون موافقة أمريكية.

وكانت الحكومة الكورية الجنوبية قد فرضت عقوبات الرابع والعشرين من مايو على كوريا الشمالية في عام 2010 ردا على قيام كوريا الشمالية بتفجير وإغراق السفينة "تشون آن" العسكرية الكورية الجنوبية.

تجدر الإشارة إلى أن السفينة تشون آن التي تزن ألفا و200 طن قد غرقت بالقرب من جزيرة "بيك نيونغ" في الساعة التاسعة والنصف من مساء يوم السادس والعشرين من شهر مايو من نفس العام، وبلغ عدد طاقمها 104 من الجنود، وقد قتل في الحادث 46 منهم. بالإضافة إلى ذلك توفي جندي غواص و9 صيادين مدنيين خلال عمليات الإنقاذ.

وبعد أن جرت تحقيقات شارك فيها خبراء أجانب، تبين أن السفينة "تشون آن" غرقت نتيجة لهجوم بطوربيد من قبل غواصة كورية شمالية.

وبناء على نتيجة التحقيقات، فرضت الحكومة الكورية الجنوبية عقوبات الرابع والعشرين من مايو على كوريا الشمالية، بحيث تم قطع جميع العلاقات بين الكوريتين. وتشمل تلك العقوبات وقف التبادلات بين الكوريتين وحظر الاستثمارات الجديدة في كوريا الشمالية، كما تشمل تعليق مشروعات المساعدات إلى كوريا الشمالية.

ولكن بعد مرور بعض الوقت تم تخفيف تلك العقوبات إلى حد كبير من خلال السماح بالتبادلات والتعاون في حالات استثنائية، ولكن أهم محاور العقوبات بما فيها قطع التبادلات التجارية وعدم السماح بالاستثمارات الجديدة لا تزال مطبقة.

وكان بعض المراقبين يشيرون من حين لآخر إلى ضرورة إلغاء عقوبات الرابع والعشرين من مايو خاصة بعد دخول شبه الجزيرة الكورية في مرحلة الحوار منذ بداية هذا العام. ويرجع السبب في ذلك إلى أنه لا مفر من إلغاء العقوبات من أجل توسيع التبادلات والتعاون بين الكوريتين. ولكن لا تستطيع الحكومة الكورية الجنوبية إلغاء تلك العقوبات بحرية لأنها مرتبطة بعقوبات المجتمع الدولي على كوريا الشمالية.

وبصفة خاصة، تعمل الولايات المتحدة على الحفاظ على شبكة العقوبات على كوريا الشمالية قائمة، حتى يحقق نزع الأسلحة النووية في كوريا الشمالية نتائج ملموسة. ولهذا فإن إلغاء عقوبات الرابع والعشرين من مايو يمثل مسألة معقدة للغاية.