شهر سبتمبر يشهد زيادة قليلة في عدد الموظفين

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استمر التراجع في معدلات التوظيف في كوريا الجنوبية خلال شهر سبتمبر الماضي.

وطبقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الجمعة، شهد عدد الذين تم توظيفهم في شهر سبتمبر الماضي زيادة بمقدار 45 ألفا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بعد أن كان 5 آلاف في شهر يوليو و3 آلاف في شهر أغسطس الماضي.

وأشار التقرير إلى أن عدد العاطلين عن العمل قد زاد بمقدار 92 ألفا ليصل إجمالي عددهم إلى مليون و24 ألفا حيث تجاوز عدد العاطلين عن العمل مليونا للشهر التاسع على التوالي.

كما أشار التقرير إلى أن معدل البطالة بلغ 3.6% في سبتمبر، مسجلا بذلك أعلى مستواته منذ 13 عاما على أساس شهر سبتمبر.

وبهذا الخصوص، قال مكتب الرئاسة الكورية والحزب الديمقراطي الحاكم إن هذه المؤشرات تعتبر أفضل مما كان متوقعا .

وتبين أن الحكومة والحزب الحاكم يدرسان إجراءات هادفة إلى خلق وظائف جديدة للطبقات والمناطق والصناعات الضعيفة، وإجراءات أخري هادفة إلى تعزيز القدرة على توظيف عدد أكبر من العاملين، ومن المتوقع أن يتم الكشف عن تلك الإجراءات في غضون الأسبوع القادم.

فقد أصبحت قضية خلق وظائف جديدة أكبر مشكلة لحكومة الرئيس "مون جيه إين" التي تنتهج سياسات تعتمد اعتمادا كاملا على تحقيق النمو المبني على زيادة الدخل.

وترجع الحكومة والحزب الحاكم السبب في تراجع التوظيف إلى المشكلة الهيكلية في الصناعات وسوق العمل، هو ما يحتاج إلى جهود كبيرة ووقت طويل لمعالجته.

أما أحزاب المعارضة فتدعو الحكومة إلى إحداث تغيير في سياساتها المعتمدة على تحقيق النمو من خلال زيادة الدخل، مشيرة إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور قد تسبب في تقليل عدد الوظائف في المحلات الصغيرة والشركات الصغيرة والمتوسطة مما أدى إلى انخفاض الدخل لدى كثير من أصحاب المحلات الصغيرة وطبقة التوظيف الضعيفة.

ويمكن القول إنه من الصعب تحقيق نتائج جيدة من الجهود التي تبذلها الحكومة لزيادة الوظائف بسبب الركود الذي يعاني منه الاقتصاد الكوري حاليا، حيث تزداد حالة عدم اليقين حول مستقبل الاقتصاد العالمي نتيجة للنزاعات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وارتفاع أسعار النفط العالمية.