الرئيس يتعهد بالنظر في إصدار عفو عن مواطني كانغ جونغ المعتقلين

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كانت منطقة "كانغ جونغ" بمقاطعة "جيجو" قد أثارت جدلا حادا بين المؤيدين والمعارضين لبناء قاعدة بحرية فيها.

وقد قررت إدارة منطقة "كانغ جونغ" احتضان تلك القاعدة البحرية فيها بناء على اتفاق تم التوصل إليه بين مواطنيها في عام 2007. ومنذ ذلك الوقت، بدأت الخلافات تتعمق بين المؤيدين والمعارضين داخل جزيرة "جيجو"، ثم توسعت الخلافات بشكل سريع لتصبح مشكلة لا تقتصر على جيجو بل تشمل جميع أنحاء البلاد خاصة بعد أن تدخلت الأحزاب السياسية والمنظمات المدنية في تلك القضية.

وكان مشروع إنشاء قاعدة بحرية في جزيرة "جيجو" قد جاء لأسباب أمنية، نظرا لأن جيجو تقع في منطقة بعيدة عن البرّ الرئيسي لكوريا، كما أنها قريبة من الصين واليابان، وتطل على المحيط جنوبا.

ورغم هذه الخصائص الجغرافية، لم يكن لدى الجزيرة إلا القليل من القواعد أو المنشآت العسكرية ذات الموصفات الكافية للدفاع عنها. ولذلك، يستهدف المشروع بناء قاعدة بحرية استجابة للحاجة الأمنية ولجعل الجزيرة مركزا لتقدم البلاد نحو المحيط، بالإضافة إلى جذب عدد أكبر من السائحين وتعزيز التنمية الإقليمية.

أما معارضو هذا المشروع فيدعون أن إنشاء القاعدة البحرية سوف يتسبب في تعرض الجزيرة لتلوث بيئي وتأثيرات سلبية على مسيرة السلام في شبه الجزيرة الكورية.

وقالوا إن القاعدة البحرية في جيجو سوف تسبب أيضا قلقا أمنيا لدى الصين.

ورغم تلك الخلافات، وكذلك المظاهرات والدعوى القضائية، فقد جرت عمليات إنشاء القاعدة، وانتهى العمل في بناء المرحلة الأولى من المشروع بالفعل، كما تم إنشاء أسطول بحري خاص بالقاعدة في شهر نوفمبر من عام 2015 .

ولكن في حقيقة الأمر، مازالت الخلافات قائمة بين المؤيدين والمعارضين لأنه لم يتم حل تلك المشكلة بالكامل حتى الآن.