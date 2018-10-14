أسبوع مليء بالإنجازات لفرقة بي تي إس

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كان الأسبوع الماضي موعد إنجاز تاريخي جديد، للفرقة الشبابية الكورية الجنوبية بي تي إس.

فقد فازت الفرقة بجائزة "أفضل فنان اجتماعي"، مساء الثلاثاء الماضي، في حفل توزيع الجوائز الموسيقية الأمريكية لعام 2018، لتصبح بذلك أول فرقة كورية جنوبية تفوز بتلك الجائزة.

وتغلبت الفرقة على بعض الأسماء الكبيرة في صناعة الموسيقا، مثل كاردي بي، وأريانا غراندي، وشون مينديز.

وقد استلمت الفرقة الشبابية، التي هي الآن في أوروبا كجزء من جولتها حول العالم، الجائزةَ من خلال محادثة عبر الفيديو، وأعرب أعضاؤها عن شكرهم لتكريم ودعم محبيهم، المعروفين باسم: الجيش.

وبعد يوم من ذلك، كشفت مجلة "تايم" عن أنَّ الفرقة سوف تتصدر الغلاف الأمامي للطبعة الأسبوعية من المجلة، في الثاني والعشرين من أكتوبر، مع مقال بعنوان: "كيف تغزو فرقة بي تي إس العالم؟". كما أضافت المجلة الأمريكية أعضاء الفرقة إلى قائمتها لقادة الجيل القادم.

وفي ختام هذا الأسبوع الناجح بالنسبة للفرقة، أكد المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية أن فرقة بي تي إس ستقدم حفلًا موسيقيًّا خاصًّا في باريس، غدًا الأحد، وسوف يشارك فيه الرئيس مون جيه إين، خلال جولته الأوروبية.

وسوف يشارك في هذا الحفل الذي يقام احتفالًا بالصداقة الثنائية بين البلدين في باريس نحو أربع مائة شخص، بما في ذلك نحو مائتين من المسؤولين والفنانين الفرنسيين، ومائة من المعجبين الفرنسيين بموسيقا الكي بوب، ونحو عشرين طالبًا جامعيًّا في أقسام الدراسات الكورية، في سبع جامعات في باريس.