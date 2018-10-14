قمة ثانية بين الشمال وواشنطن، وخلاف بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء الماضي، إن اجتماعه الثاني مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، سيتم تنظيمه بعد الانتخابات النصفية، التي ستجري في أوائل نوفمبر.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تحديد الجدول الزمني للقمة.

وأما فيما يتعلق بمكان انعقاد القمة، فقد قال ترامب في وقت سابق من ذلك اليوم إن القمة القادمة لن تكون في سنغافورة على الأرجح، حيث أقيمت محادثات القمة الأولى، ولكن في مكان مختلف.

وردًّا على سؤال حول إمكانية عقد القمة في منتجع مار لاغو في فلوريدا، قال ترامب إنه والزعيم الكوري الشمالي سيحبان ذلك المكان. وقال ترامب إنه يتوقع عقد "الكثير من الاجتماعات" في المستقبل، في الولايات المتحدة وفي كوريا الشمالية أيضًا.

ومن ناحية أخرى، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن رحلته الأخيرة إلى بيونغ يانغ قد أسفرت عن "تقدم حقيقي".

ومع ذلك، فقد قال بعض المراقبين إن كوريا الشمالية لم تقدم ما يكفي لبيان صدقها في تفكيك برنامجها النووي، الأمر الذي قد يشكل تهديدًا للولايات المتحدة.

وقد أعلنت كوريا الشمالية أنها ستغلق المجمع النووي الرئيسي في يونغ بيون، إذا اتخذت الولايات المتحدة خطوات "مقابلة".

وعلى صعيد آخر، فعلى الرغم من التقدم الواضح في الحوار بين واشنطن وبيونغ يانغ، فقد تكون واشنطن وسيول على خلاف بشأن العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية. فقد صرَّح الرئيس الأمريكي بأن كوريا الجنوبية لن تقوم بإلغاء أي عقوبات عن الشمال، دون موافقة الولايات المتحدة.

وكان الرئيس الأمريكي يشير إلى تصريحات وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية كانغ كيونغ هوا، التي قالت خلال جلسة مراجعة برلمانية إن الحكومة تبحث في إلغاء العقوبات المعروفة باسم عقوبات الرابع والعشرين من مايو، التي فرضتها سيول عقب حادث إغراق السفينة الحربية الجنوبية تشونان.

وبعد ساعات، سعت وزارة الخارجية الجنوبية إلى تخفيف حدة تصريحات الوزيرة، فأعلنت أنه لا توجد مراجعة حكومية حتى الآن لتخفيف العقوبات.

وفي الوقت نفسه، حاول المتحدث الرئاسي في كوريا الجنوبية التقليل من تصريحات الرئيس الأمريكي الشديدة، قائلًا إن سيول تدرك أن الهدف من تلك التعليقات هو ضمان التشاور والاتفاق مع كوريا الجنوبية.

لكنَّ الخلاف المتنامي واضح بالفعل، حيث أكَّدت وزيرة الخارجية أمام البرلمان أن وزير الخارجية الأمريكي اشتكى خلال محادثات هاتفية من الاتفاق العسكري بين الكوريتين، في الشهر الماضي، الذي يهدف إلى تخفيف حدة التوترات الحدودية.

وفي خضم الدعوات المتزايدة من الشمال والصين وروسيا لتخفيف العقوبات، تصرُّ الولايات المتحدة على عدم تعويض كوريا الشمالية، خلال عملية تخليها عن برامجها النووية والصاروخية.