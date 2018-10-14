الرئيس مون يدعو البابا إلى زيارة كوريا الشمالية خلال جولته الأوروبية

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ونبدأ مع أول الأخبار الساخنة لهذا الأسبوع. غادر الرئيس الكوري مون جيه إين البلادَ ليبدأ جولته الأوروبية اليوم السبت، والتي ستستمر لمدة تسعة أيام، وتهدف إلى حشد الدعم والتأييد الدولي لإقامة السلام في شبه الجزيرة الكورية.

وسوف يبدأ الرئيس جولته بزيارة رسمية إلى فرنسا، ثم سيتوجه إلى إيطاليا والفاتيكان وبلجيكا والدانمرك، لعقد محادثات ثنائية ومتعددة الأطراف. وقال مسؤولون رئاسيون بارزون إن مون خلال جولته سوف يشرح لنظرائه أوجه التقدم الأخيرة في الشؤون الكورية الشمالية، التي تمت خلال المحادثات بين الكوريتين، وفي المحادثات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.

كما أنَّ الرئيس سيسعى خلال جولته الأوروبية إلى دعوة البابا فرانسيس إلى القيام بزيارة تاريخية إلى كوريا الشمالية.

وخلال لقائه مع البابا يوم الخميس المقبل، سيقوم الرئيس مون بتسليم البابا دعوة من الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، إلى زيارة بيونغ يانغ.

وقد أوضح المتحدث باسم الرئاسة كيم إيوي كيوم أنَّ الرئيس مون قد اقترح خلال القمة السابقة بين الكوريتين أن يجتمع كيم مع البابا، مشيرًا إلى أن البابا مهتم جدًّا بالسلام في شبه الجزيرة الكورية، وقيل إن كيم أكَّد للرئيس مون أن البابا سيتلقى ترحيبًا حارًا إذا قرر زيارة بيونغ يانغ.

ومن المقرر أيضًا أن يعقد الرئيس مون ستة من محادثات القمة، كما سينضم إلى رؤساء 51 دولة أوروبية وآسيوية، بالإضافة إلى ممثلي الاتحاد الأوروبي، في الاجتماع الآسيوي الأوروبي الثاني عشر، الذي سيُعقد في بروكسل يومي الخميس والجمعة. ومن المتوقع أن يتحدث الرئيس مون أيضًا عن سياساته حول "النمو الشامل للجميع"، في تحقيق أهداف النمو المستدام في العالم.