عدد العاطلين عن العمل في كوريا يتجاوز مليونا لأول مرة منذ 19 عاما

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شهد عدد العاطلين عن العمل ارتفاعا ومعدل التوظيف انخفاضا في الربع الثالث من هذا العام، وهو ما يدل دلالة واضحة على المشكلة التي تعاني منها كوريا بشأن التوظيف.

وأرجعت الحكومة والحزب الديمقراطي الحاكم السبب في زيادة عدد العاطلين عن العمل إلى الانخفاض في عدد السكان النشطين اقتصاديا الذين يبحثون عن عمل، وعمليات إصلاح هيكلة الصناعات، مؤكدة على ضرورة تحمل الصعوبات الناجمة عن الإصلاح الهيكلي.

أما أحزاب المعارضة فتدعي أن السبب في زيادة عدد العاطلين عن العمل يرجع إلى السياسة التي تنتهجها حكومة الرئيس "مون جيه إين" لتحقيق النمو المبني على زيادة الدخل، وتقول إن السياسات المضادة للشركات الكبيرة والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لرفع الحد الأدني للأجور في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من ركود اقتصادي، قد تسببت في تقليل التوظيف.

ومن جانبها، كشفت الحكومة يوم الجمعة الماضي عن خطة لتوظيف 5 آلاف عامل مؤقت في المؤسسات الحكومية في غضون هذا العام. لكن المراقبين يرون أنه سيكون من الصعب تحسين الوضع في سوق العمل من خلال تلك الخطة، على اعتبار أن مدة توظيف أولئك الموظفين الموقتين ستكون 5 أشهر فقط.

بالإضافة إلى ذلك، تزداد حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي بسبب النزاعات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وعدم استقرار السوق المالية في الدول الناشئة.

وفي هذا الخصوص، ستكشف الحكومة عن إجراءات تستهدف خلق فرص عمل جديدة وتشمل توسيع الاستثمارات وتقديم دعم ضريبي، وذلك في غضون شهر أكتوبر الجاري.