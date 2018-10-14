واشنطن تحذر من فرض عقوبات ثانوية على من يتعامل مع بيونغ يانغ تجاريا

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تعزز الولايات المتحدة مجددا عقوباتها على كوريا الشمالية، والتي قد تتعرض لبعض الضعف بسبب المفاوضات النووية الجارية حاليا بين واشنطن وبيونغ يانغ.

فقد فرضت الولايات المتحدة أكثر من 100 عقوبة أحادية الجانب خلال التسعة شهور الأولى من هذا العام، وحذرت من استعدادها لفرض عقوبات ثانوية على الشركات والأفراد في دولة ثالثة، كي يلتزموا بالعقوبات المفروضة على بيونغ يانغ.

وبلغ إجمالي عدد العقوبات التي فرضتها واشنطن ضد بيونغ يانغ 466 عقوبة، وتم فرض 236 عقوبة منها منذ تنصيب الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب".

وقامت حكومة الرئيس "ترامب" بفرض عقوبات على 124 من الشركات والأفراد على 8 مراحل في العام الماضي، كما فرضت 112 عقوبة منذ بداية هذا العام وحتى يوم السادس من أكتوبر الجاري وعلى 8 مراحل أيضا.

تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة كشفت عن عقوبتين جديدتين في شهري يناير وفبراير الماضيين، وتوقفت عن فرض عقوبات جديدة خلال الفترة من أبريل وحتى يوليو، وهي الفترة التي جرت فيها اتصالات فعالة بين واشنطن وبيونغ يانغ لعقد محادثات القمة بينهما والفترة التي تلت تلك القمة، لكنها جددت فرض عقوبات على 6 مراحل خلال الشهرين الماضيين اللذين واجهت فيهما المفاوضات النووية بينهما بعض الجمود.

ويدل كل هذا على أن واشنطن مستمرة في تنفيذ العقوبات كأهم وسيلة لفرض ضغوط على بيونغ يانغ وللحوار معها، كما يدل على أن الولايات المتحدة ستستمر في فرض عقوبات على كوريا الشمالية كما هي الآن بغض النظر عن إجراء حوار معها.

وفي حقيقة الأمر، لا يمكن تحقيق عزم الولايات المتحدة هذا من خلال عقوبات أمريكية أحادية الجانب فقط. ولذلك، تقوم حكومة الرئيس "ترامب" بفرض عقوبات على الشركات والأفراد في دولة ثالثة، بما فيها الصين وروسيا.

الجدير بالذكر أن قائمة العقوبات الأمريكية تضم 466 من الهيئات والشركات والأفراد، بمن فيهم الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، وشقيقته "كيم يوه جونغ" عضوة المكتب السياسي التابع للجنة المركزية لحزب العمال الحاكم، بالإضافة إلى المكتب رقم 39 التابع لحزب العمال الحاكم وبنك "ديه سونغ"، المسؤوليْن عن كسب الأموال من الخارج.