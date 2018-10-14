أعياد كورية (3) : عيد الأبجدية

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ما زالت تعيش كوريا سلسلة من أعيادها التقليدية المتوالية والتي يتم الاحتفال بها في الشهر العاشر من كل عام حسب تقويمها القمري التقليدي المعروف باسم " زودياك". تحدثنا في الحلقتين الماضيتين عن عيد الجوسوك أي عيد الشكر والحصاد، وعيد التأسيس وهو عيد النشأة والتكوين، ونتحدث اليوم عن عيد "هانكول Hangeul" أي عيد الأبجدية الكورية ويتم الاحتفال به في التاسع من أكتوبر من كل عام.

عيد "هانكول" الذي يتم الاحتفال به هو احتفال بالذكرى السنوية لعيد مولد كتابة أحرف هجاء اللغة الكورية وربما يكون هو الاحتفال الوحيد من نوعه في العالم الخاص بذكرى مولد لغة أو لهجة أو أبجدية ذلك أن الأبجدية الكورية هي الوحيدة في العالم التي يُعرف من ابتدعها ومتى وكيف. مبتدع نظام كتابة اللغة الكورية هو الملك الكوري "سيجونع الأعظم". قبل ذلك كانت اللغة الكورية لغة حديث وتحدث فقط بالنسبة لعامة الشعب الكوري، وكانت قلة قليلة من المثقفين والمتعلمين والنبلاء وعلية القوم تستعمل الأحرف الصينية الصعبة المعروفة باسم " هانجا" في كل ما يتعلق بالكتابة والقراءة، وكان ذلك بالطبع أمر مستعصيا على السواد الأعظم من عامة الشعب الكوري الذي كان شعبا أمّيا بنسبة تزيد عن 95% من السكان.

فطن الملك "سيجونغ" الذي كان ملكا متواضعا شديد الارتباط بقضايا وهموم شعبه لتلك المشكلة التي تحول دون تطور وتقدم المملكة وتجعل من شعبها فريسة للجهل والتخلف، وقرر إيجاد حل عملي لها. قام الملك بتكوين لجنة تتضمن عدد من العلماء والمعلمين والمثقفين في المملكة وطلب منهم التفاكر والتدارس والسعي من أجل ابتكار نظام كتابة سهل وعملي وبسيط للغة الكورية يساعد الجميع وخاصة الشباب والأطفال على تعلم الكتابة والتعبير باللغة الكورية. عكفت الجنة على المسئولية التي كلفهم بها ملكهم وبعد ثلاثة أعوام من البحث والتجريب تم الإعلان رسميا عن بدء تعلم ودراسة النظام الجديد في كل مدارس ومعاهد وأرجاء المملكة مع حملات منظمة للتوعية والتوضيح والشرح والدعاية المكثفة.

أطلق على نظام كتابة اللغة الكورية اسم " هانكول" وهو اسم كوري يجمع بين مقطعين لفظيين هما "هان" ويعني في اللغة الكورية جليل أو عظيم، و"كول" ويعني في الكورية خط أو كتابة أو حرف مخطوط ويمكن ترجمة الاسم ب " الأحرف العظيمة". يتكون نظام الأبجدية الكورية المبتكر من 24 حرفا منها 14 حرفا ساكنا و10 أحرف متحركة ويمكن الجمع بين ثلاثة من الأحرف الساكنة والمتحركة لتكوين مقطع لفظي واحد. لم يكن النظام مجرد نظام سهل ومبسط بل كان نظاما عمليا وعلميا في نفس الوقت، فالأحرف المتحركة في شكل يرمز للسماء أو الأرض بحيث ينطق القارئ الحرف بتحريك الشفاه نحو الأعلى او الأسفل من أجل النطق الصحيح.

ورغم أن كوريا بجنوبها وشمالها دولة صغيرة تحتل رقعة صغيرة في أقصى شرق المعمورة وبتعداد سكاني لا يزيد عن ثمانين مليون نسمة في عالم يقدّر عدد سكانه بنحو ثمانية مليار نسمة إلا أن اللغة الكورية وبجهود من الحكومة الكورية الجنوبية هي الآن بين اللغات العالمية الآخذة في الانتشار حيث صار يتعلمها الكثيرون في المراكز الكورية الثقافية المنتشرة في مختلف أرجاء العالم. فمنذ بادية القرن الحادي والعشرين بدأت الثقافة الكورية الشعبية بما فيها المسلسلات والدراما والموسيقى في الانتشار في العالم مما دفع بدوره إلى زيادة الاهتمام بتعلم اللغة الكورية وتزايد أعداد الطلاب الوافدين من مختلف أرجاء العالم إلى كوريا لتعلّم ودراسة اللغة الكورية ويوجد الآن عدد معتبر من الطلاب العرب المتخصصين في دراسة اللغة الكورية والتي صارت دراستها أمرا سهلا بسبب الأبجدية الكورية السهلة.

كانت الأبجدية الكورية فتحا كبيرا وإنجازا مقدرا جعل من رابع ملوك مملكة جوسون الملك "سيجونغ" هو أعظم الملوك والقادة الكوريين على مدى التاريخ ولذا صار اسمه لا يستعمل إلا مسبوقا بلقب الأعظم وصارت صورته بين يديّ وداخل جيب كل شخص تتوسط العملات المالية الورقية في كوريا الجنوبية.