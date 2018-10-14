ارتفاع أسعار الواردات بسبب الارتفاع في أسعار النفط الخام

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أصبح ارتفاع أسعار الواردات الناجم عن الارتفاع في أسعار النفط الخام العالمية يؤثر تأثيرا سلبيا على الاقتصاد الكوري.

وطبقا لتقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الثلاثاء، بلغ مؤشر أسعار الواردات في شهر سبتمبر الماضي 90.69 نقطة، بزيادة 1.5% مقارنة بالشهر الأسبق، و9.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وبلغ سعر خام نفط دبي في شهر سبتمبر الماضي 77.23 دولار للبرميل الواحد بعد أن كان 72.49 دولار في الشهر الأسبق.

ويرجع السبب في ارتفاع أسعار النفط الخام العالمية إلى الخلافات القائمة بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية اللتين كانتا تتعاونان معا في فرض ضغوط على إيران، بسبب اختفاء الصحفي السعودي "جمال خاشقجي" بعد دخوله إلى القنصلية السعودية في إسطنبول يوم الثاني من شهر أكتوبر الجاري للحصول على وثائق لإتمام زواجه، وهو ما أدى إلى حدوث مواجهة بين البلدين لدرجة أن السعودية حذرت الولايات المتحدة من اتخاذ إجراءات ردا على أي عقوبات أمريكية فيما يتعلق بهذا الشأن، من بينها سحب الاستثمارات وتفجير أسعار النفط.

وأخبرت السلطات التركية الحكومة الأمريكية بأن الصحفي "جمال خاشقجي" قد قتل داخل القنصلية السعودية، مشيرة إلى أن لديها أدلة كافية تثبت ذلك.

ومن المقرر أن تطلق الولايات المتحدة عقوباتها ضد إيران يوم الخامس من شهر نوفمبر القادم، وفي مقدمتها منع تصدير النفط الإيراني، الأمر الذي سوف يتسبب في ارتفاع أسعار النفط العالمية أكثر.

وقد طالبت الولايات المتحدة الدول الأعضاء في منظمة "أوبك" بزيادة حجم إنتاجها لتسديد النقص الناجم عن منع تصدير النفط الإيراني، لكن الاجتماع الوزاري لمنظمة "أوبك" اتخذ قرارا يقضي بتجميد حجم الإنتاج النفطي عند المستوى الحالي.