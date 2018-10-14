واشنطن تؤكد على أهمية الالتزام بالعقوبات المفروضة على بيونغ يانغ

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دعت الولايات المتحدة المجتمع الدولي إلى الالتزام بالعقوبات المفروضة على كوريا الشمالية، مؤكدة على ضرورة أن يتم تحسين العلاقات بين الكوريتين بالتزامن مع نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.

جاء ذلك بعد أن اتفقت الكوريتان على إطلاق مشروعات لربط الطرق والسكك اللحديدية بينهما في أواخر شهر نوفمبر، خلال محادثاتهما رفيعة المستوى التي عقدت أمس الاثنين في قرية الهدنة الحدودية "بان مون جوم".

وجددت الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة موقفها الداعي إلى عدم تحسين العلاقات بين الكوريتين دون حل قضية نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية.

وكان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد أكد انه لا يمكن إلغاء الحظر الذي فرضته كوريا الجنوبية على بيونغ يانغ يوم الرابع والعشرين من شهر مايو عام 2010 ردا على الهجوم الذي شنته كوريا الشمالية بطوربيد على السفينة "تشون آن" الحربية الكورية الجنوبية يوم السادس والعشرين من مارس من عام 2010، حيث أسفر هذا الهجوم عن مقتل 46 من بين 104 جنود كانوا على متن السفينة.

وقد تسببت تصريحات الرئيس "ترامب" هذه في إثارة قلق الكثيرين من احتمال تعرض علاقات التعاون بين سيول وواشنطن لمشاكل بشأن القضية النووية لكوريا الشمالية.

وقامت الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة بفرض عقوبات أحادية جديدة، خاصة بعد أن واجهت المفاوضات النووية مع بيونغ يانغ بعض الجمود، حيث تم إدراج عدد من الشركات والأفراد في دول ثالثة ضمن قائمة العقوبات، متهمة إياهم بالاتجار في الأسلحة والسلع الفاخرة مع بيونغ يانغ في انتهاك للعقوبات الدولية.

إلى جانب هذا، حذرت وزارة الخزانة الأمريكية من استعدادها لفرض عقوبات ثانوية على الشركات والأفراد في دولة ثالثة، داعية إلى الالتزام بالعقوبات المفروضة على بيونغ يانغ.

ويبدو أن إبطاء وتيرة تحسين العلاقات بين الكوريتين أمر لا مفر منه بسبب موقف الولايات المتحدة الذي يدعو إلى تحسين هذه العلاقات بالتزامن مع نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.

وتسعى الحكومة الكورية الجنوبية إلى نزع السلاح النووي من خلال تحسين العلاقات بين الكوريتين، لكن المراقبين يرون أن الوتيرة السريعة قد تؤثر سلبا على علاقات التعاون بين سيول وواشنطن لدرجة أنها قد تعرقل مسيرة نزع السلاح النووي.