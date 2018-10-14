العديد من المهرجانات الخريفية في جميع أنحاء البلاد في انتظاركم

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تشهد كوريا في الخريف أكثر موسم اكتظاظاً بالمهرجانات المتنوعة حيث تزدحم كل المناطق السياحية وأماكن المهرجانات في جميع ربوع البلاد بالناس الذين يتدفقون عليها للاستمتاع بقضاء أوقات جميلة مع أسرهم أو أصدقائهم في هذه المهرجانات الطريفة في فصل الخريف المنعش الجميل.

وسيبدأ موسم تلون الأشجار في الجبال الكورية التي تشتهر بجمال أشجارها الخريفية ابتداء من هذا الأسبوع وحتى أوائل شهر نوفمبر، حيث سيبدأ تلون الأشجار الخريفي في المناطق الشمالية مثل جبل "أو دي" وجبل "سول آك" وجبل "تشي آك" ثم يتجه إلى المناطق الوسطى مثل جبل "وول آك" وجبل"كي ريونغ" ثم في الجنوب مثل جبل "ني جانغ" وجبل "جي ري" وأخيراً جبل "هاللا" في جزيرة جيجو.

وبمناسبة موسم الخريف أقيمت مهرجانات ممتعة ومتنوعة في جميع مناطق البلاد خلال الأسبوع الماضي وفي مقدمتها مهرجان بوسان السينمائي الدولي لعام 2018 الذي اختتمت فعاليته يوم الجمعة، وعُرض فيه نحو 324 فليماً من 79 دولة خلال 9 أيام منذ يوم 4 من شهر أكتوبر. ويعتبر مهرجان بوسان السينمائي الدولي الأهم من نوعه في قارة آسيا وكذلك من أكبر أسواق السينما في العالم، حيث يتضمن عدة أقسام للأفلام الروائية والتسجيلية ويعرّف بالمواهب الجديدة التي يتمتع بها المخرجون والممثلون الآسيويون من خلال عرض أفلامهم المبدعة والمثيرة، كما يقدم أحدث التيارات الجديدة في الأفلام الآسيوية. وقد وصل عدد المتفرجين في المهرجان هذا العام إلى 195 ألفا، أي أكثر من مهرجان العام الماضي الذي عانى من الركود بسبب الفضيحة السياسية التي أدت إلى حدوث أزمة تم خلالها الإعلان عن سلسلة مقاطعات للمهرجان من قبل مشاهير السينما الكوريين في عام 2014. ولكن في النهاية أعلن هذا العام عن بداية جديدة. كما تنوعت البرامج التجريبية التي تضمنها المهرجان هذا العام، ولذلك حظيت بإقبال كبير من المتفرجين الزوار، وكان من الجميل جداً أن نزور هذا المهرجان السينمائي الدولي الشهير لتجربة برامجه الطريفة ومشاهدة المشاهير السينما الآسيوية.

كما أقيم مهرجان للخيول في جزيرة جيجو ، حيث عُرض فيه خيول تتجاوز أسعارها ملايين الدولارات، كما تم عرض قطع فنية للخيول وكذلك عقدت محاضرات وندوات تناولت موضوعات ذات صلة بالخيول.

وكذلك أقيمت مهرجانات لعرض بعض المحاصيل الزراعية الصديقة للبيئة مثل مهرجان الحياة في "تشونغ وان" في مقاطعة شمال "تشونغ تشُنغ" ومهرجان الجينسينغ في "أوم صونغ" ومهرجان التمر "ديه تشو" في "بو أون". وقد شهدت هذه المهرجانات حشداً كبيراً من الناس الذين تدفقوا عليها لشراء المحاصيل الزراعية الصحية والعضوية.

كذلك شهدت كل الجبال التي ذكرناها والتي تشتهر بجمالها في فصل الخريف تدفقاً ضخماً من الناس خلال نهاية الأسبوع الماضي، بمعدل بلغ عشرات آلاف من الزوار يوميا.