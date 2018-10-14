كوريا تحتل المركز الثاني في مؤشر رأس المال البشري

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وفقاً لتقرير أصدره البنك الدولي خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي عقدت في بالي في إندونيسيا، تبين أن كوريا احتلت المركز الثاني من بين 157 دولة من حيث مؤشر رأس المال البشري حيث حصلت على 0.84 نقطة بعد سنغافوره التي جاءت في المركز الأول بـ0.88 نقطة.

وقد تم تدشين مؤشر رأس المال البشري لتوفير استثمارات وفيرة أكثر فاعلية وشمولاً وتحقيق نتائج تعليمية وصحية أفضل في الاستعداد لمستقبل اقتصادي أفضل سيشهد آثاراً تحويلية عميقة بسبب التغيرات التكنولوجية. ويمثل هذا المؤشر القدرة الكلية التي سيحصل عليها الطفل الذي ولد اليوم وحتى سن الثامنة عشرة من عمره. ومن ضمن السمات التي ينبغي توفيرها لتمتع الطفل بقيمته كرأس مال بشري: المواهب والمهارات والقدرات والخبرات والمعارف والتدريب وغيرها.

وهناك مكونات لمؤشر رأس المال البشري، منها معدل البقاء على قيد الحياة لدى الأطفال دون سن الخامسة ومدة التعليم المدرسي ودرجة الإنجاز الأكاديمي والصحة وغيرها، وقد حصلت كوريا على 100% من حيث معدل البقاء على قيد الحياة حتى سن الخامسة، وعلى 13.6 سنة من حيث مدة التعليم المدرسي، و563 نقطة من أصل 625 نقطة من حيث درجة الإنجاز الأكاديمي.

والجدير بالذكر أن البنات الكوريات حصلن على 0.85 نقطة من حيث مؤشر رأس المال البشري بينما حصل الأبناء الأولاد على 0.82 نقطة وفقاً لما قاله البنك الدولي.

أما البلدان العربية التي جاءت في قائمة مؤشر رأس المال البشري فهي البحرين في المرتبة 47 والإمارات في المرتبة 49 وعُمان في المرتبة 54 وقطر في المرتبة 60 والسعودية والكويت في المرتبة 73 والأردن 79 ولبنان 86 والجزائر 93 وتونس 96 والمغرب 98.