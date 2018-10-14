إقبال ملحوظ على الأطعمة المعالجة بدلا من الطبخ في المنازل

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تبين أن إنفاق الأسر الكورية على الطعام المعالج قد ارتفع بالتدريج خلال السنوات الأخيرة كما يزداد عدد الأسر المكونة من شخص واحد بصورة كبيرة حسبما أعلنت وزارة الزراعة والأغذية في تقريرها الأخير.

وقال التقرير إن متوسط الإنفاق الشهري لكل أسرة على الطعام المعالج بلغ 195 ألف وون خلال العام الماضي. وبلغ إجمالي إنفاق الأسرة على جميع الأغذية في نفس الفترة 716 ألف وون، أي أن نسبة الإنفاق على الطعام المعالج بلغت 27% من بين إجمالي النفقات على الطعام. واتضح أن الكوريين ينفقون على تناول الوجبات في الخارج بأكبر نسبة تصل إلى 38% ثم على الطعام المعالج بنسبة 27% ثم الطعام الطازج بنسبة 25%.

كما ارتفع حجم النفقات على الطعام المعالج بصورة حادة بزيادة تصل نسبتها إلى 7.2% خلال الفترة من عام 2010 إلى 2017 ،ثم النفقات على تناول الوجبات في الخارج بنسبة 5%، ثم الطعام الطازج بنسبة 4%.

وقالت الوزارة إن السبب الأساسي في ذلك يرجع إلى زيادة عدد الأسر المكونة من شخص واحد وتغيير النمط الغذائي وزيادة الأنشطة الاقتصادية للمرأة في المجتمع مما يؤدي إلى ارتفاع درجة تفضيل الكوريين للوجبات المعالجة التي يمكن تحضيرها في المنزل سريعاً.