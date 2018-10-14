بي تي إس تضيف وجهات جديدة في جولتها العالمية





أعلنت فرقة "بي تي إس" أنها ستضيف أربع وجهات آسيوية جديدة في جولتها العالمية الجارية حاليا، وفي تايوان وسنغافوره وهونغ كونغ وبانكوك.

وبهذا أصبحت جولة الفرقة العالمية التي تحمل عنوان "أحب نفسك"، تشمل 41 عرضا غنائيا في 20 مدينة.

وقد بدأت الفرقة جولتها العالمية في سيول في شهر أغسطس الماضي وقامت بتنظيم عروض غنائية في الولايات المتحدة وكندا ثم في هولندا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا واليابان، وسوف تقدم عروضا في أربع وجهات آسيوية جديدة بدءا من تايوان في شهر ديسمبر القادم.