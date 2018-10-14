المطربة آيو تتصدر قوائم الأغاني الكورية

ⓒ Melon

تصدر الألبوم المنفرد الجديد للمطربة "آيو" الذي تم الكشف عنه يوم العاشر من أكتوبر الجاري بمناسبة الذكرى العاشرة على بدء نشاطها الغنائي، قوائم الأغاني الكورية، بما في ذلك "أولليه ميوزيك" و"إم نت" و"بوكس" و"سوري بادا" و"مونكي 3 ميوزيك".

ويعد هذا الألبوم الأول من نوعه الذي تصدره المطربة "آيو" منذ أن كشفت عن ألبومها السابق في شهر سبتمبر من العام الماضي.

وستقوم المطربة "آيو" بجولة غنائية تشمل 3 مدن كورية وأربع مدن آسيوية خلال الشهرين القادمين بدءا من مدينة بوسان الكورية يوم الثامن والعشرين من أكتوبر الجاري.