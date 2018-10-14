ⓒ SAMSUNG

نتعرف على شركة "سام سونغ للإلكترونيات" التي طرحت مؤخرا حلولا متجددة لتوفير الطاقة خلال معرض كوريا للطاقة.





"تيه سانغ جين 태상진" الباحث في قسم الأجهزة المنزلية:

العديد من الزوار الذين اطلعوا على منتجاتنا وأجهزتنا في قسم الطاقة أدلوا بإفادات إيجابية جدا، خاصة بالنسبة لمكيفات الهواء التي تنتجها الشركة، وذلك بعد تجارب عملية وشخصية كافية. أبدى أكثر هؤلاء الزوار اهتماما ملحوظا وعميقا بأجهزة التبريد والتدفئة التي تنتجها شركتنا والتي تستعمل نظم تخزين طاقة جديدة هي الأولى من نوعها، وبمزايا متنوعة مثل إنترنت الأشياء والحلول الذكية.





تم تنظيم معرض كوريا للطاقة للعام 2018 في مجمع كينتكس في مدينة "إيل سان" التي تقع إلى الشمال الغربي من سيول، خلال الفترة من الثاني وحتى الخامس من أكتوبر الجاري، حيث تم عرض أجهزة وأدوات متعددة ومتنوعة. وقد أبدى الجمهور اهتماما واسعا بتلك المنتجات التي أظهر بعضها قدرة على توفير الطاقة الكهربائية بنسب بلغت 90% وبفعالية عالية. ورغم هذا التنوع، إلا أن أكثر ما جذب الاهتمام كان مكيفات للجو لا تصدر تيارات هوائية مباشرة.





ⓒ SAMSUNG

"تيه سانغ جين 태상진" الباحث في قسم الأجهزة المنزلية:

الكثير من كبار السن والنساء الحوامل يتضايقون من الهواء الشديد المباشر الذي تصدره المراوح ومكيفات الهواء ويفضلون تيارات الهواء الهادئة واللطيفة. أخذا لذلك في الاعتبار، قامت شركة سام سونغ بتطوير أول جهاز تبريد قادر على المحافظة على درجة برودة معتدلة ومناسبة داخل الغرفة دون أي تيارات هوائية مباشرة، وذلك من خلال تقسيم لطيف ومناسب للهواء حول الغرفة بواسطة حوالي 21 ألف ثقب دقيق موزع على سطح مكيف الهواء.





هكذا نجحت شركة سام سونغ في بيع 1,5 مليون وحدة من هذا النوع من المكيفات خلال سنتين فقط منذ عام 2016، حيث تأكد أن هذه المكيفات ذات فاعلية كبيرة وتوفر الطاقة في نفس الوقت.





"تيه سانغ جين 태상진" الباحث في قسم الأجهزة المنزلية:

من خلال خاصية التحكم في الهواء الصادر عن الجهاز، تمكنت الشركة من تخفيض نسبة الطاقة المستعملة بشكل كبير بحيث صار استهلاك الجهاز يساوي فقط عُشر معدل حجم استهلاك الأجهزة التقليدية القديمة. معظم الناس يميلون لإغلاق جهاز التبريد عند النوم العميق، لكن بعضهم يستيقظ لمعاودة تشغيل الجهاز عند اشتداد الحر مرة أخرى. هذا النوع من المكيفات يساعد على حل هذه المشكلة من خلال تقنية الحفاظ على درجة حرارة مثالية طوال وقت النوم مع توفير الطاقة.





وتشير الإحصاءات إلى أن هذا النوع من المكيفات يعمل بطاقة كهربائية تقل بنسبة 65% عن المكيفات التقليدية. ولأنها مزودة بتقنيات الذكاء الصناعي فهي تواكب النمط الحياتي للمستعمل.





"تيه سانغ جين 태상진" الباحث في قسم الأجهزة المنزلية:

مكيفات الهواء بشكل عام بحاجة إلى طاقة كهربائية ضخمة لتشغيلها. تقنيتنا الخاصة في ذلك تقوم على فكرة تخزين الطاقة المطلوبة خلال الليل في بطارية المكيف ثم استعمال تلك الطاقة خلال فترة النهار التي تكون فيها معدلات الاستهلاك أعلى. شركة سام سونغ هي أول شركة تنال شهادة توثيق لهذه التقنية وهو تطور سيكون لها آثاره في عالم وأسواق أجهزة التبريد والتدفئة.





وبفضل كل التطورات التي قدمتها سام سونغ، فقد صارت واحدة من الشركات العالمية العملاقة في مجال الإلكترونيات، وهي تركز الآن على المستقبل من خلال بذل المزيد من جهود التجديد والابتكار المستمرة.





ⓒ SAMSUNG

"تيه سانغ جين 태상진" الباحث في قسم الأجهزة المنزلية:

كان التجاوب العالمي الاستهلاكي مع منتجات شركتنا في مجال الأجهزة المنزلية، بما في ذلك مكيفات الهواء، واسعا ومتناميا. سوف تستمر الشركة في السعي من أجل توفير كل الحلول اللازمة للمشكلات والمعوقات والقيود الراهنة من خلال التركيز على توفير الطاقة وحماية البيئة، وشحذ قدراتها التنافسية العالمية بشكل شامل.





مؤخرا، تم تصنيف شركة سام سونغ للإلكترونيات ضمن أكبر خمس شركات عالمية من حيث الابتكار التكنولوجي، وذلك للعام الخامس على التوالي. وقد قررت هذه الشركة الكورية الشهيرة أن تركز الآن على المستقبل ضمن أهم اتجاهاتها الرئيسية في توفير الطاقة وزيادة فاعليتها.