تخفيض توقعات النمو للاقتصاد الكوري

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قرر صندوق النقد الدولي تخفيض توقعاته للنمو الاقتصادي الكوري إلى 2.8% لهذا العام، و2.6% للعام القادم. وقد أثار هذا التعديل بعض القلق بشأن تباطؤ الاقتصاد الكوري.





البروفسور "كواك سو جونغ곽수종" المتخصص في علم الاقتصاد:

صندوق النقد الدولي يراجع توقعاته على أسس ربع سنوية. وفي تقريره الأخير الصادر يوم 9 أكتوبر، قرر تخفيض توقعاته لنمو الاقتصاد الكوري لهذا العام من 3% إلى 2.8%، وللعام القادم من 2.9% إلى 2.6%. السبب في ذلك يرجع إلى النزاعات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتأثيرها على الأسواق المالية العالمية، حيث إن الاقتصاد الكوري يعتمد لحد كبير على الصادرات للبلدين.





وجاء هذا التخفيض بعد أن توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 2,7% نموا للاقتصاد الكوري لهذا العام. ويشير المراقبون إلى أن هناك العديد من المخاطر الخارجية التي تؤثر على الاقتصاد الكوري.





البروفسور "كواك سو جونغ곽수종" المتخصص في علم الاقتصاد:

منذ ديسمبر 2015 قامت الولايات المتحدة الأمريكية برفع ثم تجميد ثم رفع سعر الفائدة الرئيسي. ومن المتوقع أن يستمر هذا التوجه. الرفع يعني أن الاقتصاد الأمريكي في وضع جيد. قد يرى البعض أن الرفع مناسب ومفيد للاقتصاد الكوري إذا أخذنا في الاعتبار أن الصادرات الكورية للولايات المتحدة الأمريكية تساوي 13% من إجمالي صادراتها. لكن يجب ألا ننسى إن إجمالي صادات كوريا للصين ودول جنوب شرق آسيا تبلغ 55% من قيمة صادراتها الكلية. هكذا فإن أي حرب اقتصادية بين العملاقين الصيني والأمريكي تعني ضربة مؤلمة للاقتصاد الكوري وضررا مباشرا لحوالي 25% من إجمالي الصادرات الكورية.





هكذا يبدو أن الرفع المتوقع لأسعار الفائدة الأمريكية، حتى وإن تم بشكل تدريجي، أمر سيكون له انعكاسات مؤكدة على الاقتصاد الكوري، كما أن النزاع التجاري الأمريكي الصيني يؤثر بقوة أيضا على الاقتصاد العالمي ككل.





البروفسور "كواك سو جونغ곽수종" المتخصص في علم الاقتصاد:

تنبأ صندوق النقد الدولي في يوليو أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.9%، وأن تنمو الاقتصادات المتطورة بنسبة 2.4%، والاقتصادات الناشئة بـ4.9%. لكن الصندوق قرر مؤخرا تخفيض هذه التوقعات لتصبح النسب المتوقعة الجديدة 2.2% و4.7% على التوالي. يبدو أن الصندوق كان يتابع عن كثب تطورات الحرب الاقتصادية الأمريكية الصينية وتداعياتها المحتملة على المستوى العالمي. في حالة فوز الرئيس ترامب وحزبه الجمهوري في الانتخابات الأمريكية النصفية في نوفمبر القادم، فربما يؤدي ذلك إلى اشتداد الحرب الاقتصادية الأمريكية الصينية إذ أن ذلك سيعزز من أوضاع الرئيس الأمريكي الداخلية ويشجعه على التمادي في سياساته المتشددة، كما سيرجّح من فرص فوزه بولاية ثانية في 2020. من المؤكد أن ذلك سيغري ترامب بالسعي من أجل معالجة مشكلة العجز في الميزان التجاري الأمريكي الصيني البالغ 300 مليار دولار.





وحسب البنك المركزي الكوري، فإن أي نزاع تجاري أمريكي صيني طويل الأمد سيعني نقصا في كل من إجمالي الناتج المحلي الأمريكي بنسبة 0.2% والصيني بـ0.4%، وهو ما سيؤثر سلبا بدوره على الاقتصاد العالمي كله وعلى الصادرات الكورية لكل من واشنطن وبكين، وبالتالي سيكون له تأثير ضار على الاقتصاد الكوري الذي يعتمد على الصادرات، خاصة إلى الصين والولايات المتحدة. كما أن هناك خطرا آخر سيتعرض له الاقتصاد الكوري.





البروفسور "كواك سو جونغ곽수종" المتخصص في علم الاقتصاد:

الديون الأسرية المتراكمة والديون القومية الكبيرة مشكلة خطيرة تواجه الاقتصاد الكوري الجنوبي. تسعى الحكومة لمعالجة هذه المشكلة المتفاقمة من عدة زوايا، من بينها زيادة الضرائب المختلفة ومنها الضرائب العقارية الشاملة. هناك مخاوف من الطرق التي ستواجه بها الشركات الصغيرة والمتوسطة تلك الأعباء الضريبية، وأيضا الزيادات المتوقعة في الحد الأدنى للأجور، حيث ربما لن يكون لها أي مخرج أو خيار آخر سوى رفع وزيادة أسعار منتجاتها بشكل ملحوظ هو ما سيكون له تأثير سلبي على المستهلك وعلى السياسات الحكومية التي تركز على النمو بقيادة الدخل.





بلغ حجم الديون الأسرية في كوريا في الربع الثاني من العام الجاري حوالي 1.3 تريليون دولار، أي ما يزيد عن ضعف ما كانت عليه في 2008. ويرى صندوق النقد الدولي أن كوريا ستجد صعوبة في تحسين سوق العمل خلال العام القادم وأيضا في السيطرة على التضخم، وسد الفجوة المتزايدة في العجز التجاري، وتراجع حركة الصادرات. فما الذي يمكن فعله من أجل منع وقوع الاقتصاد داخل شرك النمو المنخفض؟





البروفسور "كواك سو جونغ곽수종" المتخصص في علم الاقتصاد:

لا يجب ترك الاقتصاد ليدور في دائرة مفرغة يصبح النمو المتباطئ بموجبها مانعا لخلق وظائف وفرص عمل جديدة، وبالتالي إحداث تراجع وانكماش في معدلات الاستهلاك والإنفاق، وتقلص في معدلات الاستثمار وتضاؤل في نسب النمو. فمثلا، أعلن مؤسس شركة سام سونغ في عام 1983 عن عزمه خوض غمار دائرة أشباه الموصلات والاستثمار المجزي في ذلك القطاع وشرع في ذلك فعلا في 1985. بعد ذلك بثلاثة عقود فقط صارت الشركة ومن خلفها كوريا أحد أكبر عمالقة الاستثمار العالمي في هذا المجال، باستثمارات هائلة ومتعاقبة دخلت الآن الجيل الخامس من الشبكات. يؤكد هذا أن الأمر بحاجة للتخطيط الجاد والدقيق والتصميم الحقيقي والإرادة الصادقة على مدى يبلغ بين 20 و30 عاما. الأهم من كل ذلك هو أن الاقتصاد الذي تقوده الصادرات يحتاج لمراقبة لصيقة ومتابعة عن كثب وبيئة حقيقية ملائمة.





يقول الخبراء إن تعزيز المرتكزات الاقتصادية الكورية سيكون مفتاح النمو الصلب والراسخ. ومن أجل هذه الغاية، يجب على الحكومة تبني استراتيجية سلسة وفعالة.