السلطات الكورية تسمح لـ339 لاجئا يمنيا بالإقامة لأسباب إنسانية

ⓒYONHAP News

كشفت إدارة شؤون الأجانب في مكتب الهجرة في جزيرة جيجو، التابع لوزارة العدل، عن نتائج مداولاتها المتعلقة بطلبات اللجوء المقدمة من اللاجئين اليمنيين الذين وصلوا إلى جزيرة جيجو الكورية، حيث قررت إصدار موافقة على إقامة 339 لاجئا يمنيا في كوريا الجنوبية لأسباب إنسانية، ورفضت الموافقة على طلبات 34 يمنيا آخرين.

الجدير بالذكر أن بعض اللاجئين اليمنيين الفارين من كارثة الحرب في بلادهم، والبالغ عددهم حوالي مليوني شخص، قد دخلوا إلى ماليزيا التي يمكن الإقامة فيها لمدة 90 يوما دون الحاجة إل الحصول على تأشيرة إقامة.

وبعد إنتهاء الفترة المسموحة للإقامة هناك، توجه جزء منهم إلى جزيرة جيجو الكورية التي لا يتحتاجون فيها أيضا لتأشيرة دخول.

وبلغ عدد اليمنيين الذين وصلوا إلى كوريا للحصول على حق اللجوء 40 شخصا فقط خلال عاميْ 2016 و2017، وتم منح 14 منهم حق اللجوء، والموافقة على إقامة 18 منهم لإسباب إنسانية، ولكن بدأ عدد اللاجئين اليمنيين يشهد زيادة كبيرة ليتجاوز 500 خلال الخمسة أشهر الأولى من هذا العام، وهو ما تسبب في حدوث جدل حاد بين مؤيديْ ومعارضي قبول اللاجئين اليمنيين.

من جانبهم، شجب المؤيدون ظاهرة الكراهية تجاه اللاجئين اليمنيين، قائلين إن اللاجئ ليس مجرما محتملا، بينما يقول المعارضون إن بعض المجرمين الأجانب يقيمون في كوريا الجنوبية من خلال إساءة استخدام قانون اللاجئين وهو ما يهدد سلامة المواطنين الكوريين.

وكانت السلطات الكورية قد سمحت الشهر الماضي لـ23 يمنيًا، من بينهم نساء حوامل وأطفال قُصّر وعائلات لديها أطفال، بالبقاء في كوريا الجنوبية لأسباب إنسانية.