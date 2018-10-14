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عقدت أمس الثلاثاء في قرية الهدنة الحدودية "بان مون جوم" محادثات ثلاثية بين الكوريتين وقيادة قوات الأمم المتحدة حول نزع سلاح المنطقة الأمنية المشتركة بين الكوريتين.

وإذا تم نزع السلاح في تلك المنطقة فسيكون ذلك رمزا لتخفيف التوتر وإنشاء نظام للسلام في شبه الجزيرة الكورية.

وتقع المنطقة الأمنية المشتركة على جانبي خط الترسيم الذي يتوسط المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين، وتبعد 62 كيلومترا إلى الشمال الغربي من عاصمة كوريا الجنوبية سيول، و10 كيلومترات إلى الجنوب من مدينة "كيسونغ" في كوريا الشمالية.

والمنطقة التي تقع فيها حاليا قرية الهدنة الحدودية "بان مون جوم" كانت قرية ريفية صغيرة، وأصبحت منطقة مشهورة عالميا منذ أن بدأت فيها مفاوضات توقيع اتفاقية الهدنة عام 1951.

وكانت تلك المفاوضات قد جرت في مخيم صغير مؤقت، ثم تم بناء مبنى خشبي بديل للمخيم حيث تم فيه توقيع اتفاقية الهدنة يوم السابع والعشرين من شهر يوليو من عام 1953 بين قوات الأمم المتحدة وكوريا الشمالية والصين، لوقف الحرب الأهلية الكورية.

يذكر أن المنطقة الأمنية المشتركة قد تم استخدامها كمكان لعقد اجتماعات للجنة الهدنة العسكرية، لكنها أصبحت تستخدم أيضا كنافذة للاتصالات والتبادلات بين الكوريتين منذ أن عقد فيها اجتماع تحضيري للمحادثات بين منظمتيْ الصليب الأحمر الكوريتين في شهر سبتمبر من عام 1971.

وفي بداية الأمر، لم يكن هناك أي نوع من القيود على عبور مسؤولي لجنة الهدنة العسكرية لخط الحدود داخل المنطقة الأمنية المشتركة، ولكن تم تقسيم المنطقة إلى جزءيْن، جنوبي وشمالي، وتعزيز الحراسة فيها بعد أن قام جنود كوريون شماليون بشن جهوم على جنود أمريكيين وكوريين جنوبيين باستخدام فؤوس في شهر أغسطس عام 1976، مما أسفر عن مقتل اثنين من الضباط الأمريكيين، وهو ما أدى إلى وضع حاجز خرساني يفصل بين الجزءين الجنوبي والشمالي.

وهكذا أصبح من غير المسموح للجنود المتمركزين في المنطقة الأمنية المشتركة بعبور هذا الخط، كما لا يسمح لهم أيضا بالتحدث مع جنود الطرف الآخر.