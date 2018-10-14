الجمعية الكورية للمرشدين السياحيين تطلق دورة تدريبية للمرشدين المتميزين

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أطلقت الجمعية الكورية للمرشدين السياحيين في بداية أكتوبر الجاري بالتعاون مع سوق "لو تيه" الحرة، مشروعا لتنمية المرشدين السياحيين المتميزين. وقدمت سوق "لو تيه" الحرة تبرعات مالية تقارب مائتين وستين ألف دولار إلى الجمعية وتعهدت بدعم التعليم والتدريب لتعزيز قدرات المرشدين السياحيين في كوريا. وذلك بهدف تنمية المرشدين بثلاث لغات أجنبية وهي اللغة العربية، والماليزية – الإندونيسية، والفيتنامية. وذلك لأن عدد المرشدين باللغات الإنجليزية واليابانية والصينية بلغ 29 ألف مرشد في كوريا في عام 2017، لكن إجمالي عدد المرشدين باللغات العربية والماليزية – الإندونيسية، والفيتنامية لا يزال أقل من مائتين.

وأرى أن نسبة المرشدين باللغة العربية من بين مائتي مرشد قليلة جدا مقارنة باللغتين الماليزية – الإندونيسية، والفيتنامية.

وبالتالي وضعت الجمعية الكورية للمرشدين السياحيين خطة لافتتاح دورات تدريبية لتلك اللغات الثلاث من أجل توفير عمالة متخصصة في سوق السياحة في كوريا، مدعومة من سوق "لو تيه" الحرة في إطار مشروع تنمية المرشدين السياحيين المتميزين.

ومن المتوقع أن تعقد الدورة التدريبية المكثفة لمدة اثنين وثمانين يوما بدءا من الثالث عشر من شهر نوفمبر القادم. وفرصة المشاركة في هذه الدورة التدريبية متاحة أمام الراغبين في الحصول على رخصة المرشد السياحي والمسلحين بالرغبة الشديدة في الحصول على وظيفة في قطاع السياحة.

ومن المخطط أن تركز الدورة التدريبية على اللغات الماليزية – الإندونيسية، والفيتنامية على الاستعداد للمقابلة الشخصية في امتحان المرشد السياحي، أما الدورة التدريبية للغة العربية فهي الدورة الأساسية للمبتدئين.

ورسوم المشاركة في هذه الدورة للفرد الواحد 1200 دولار، والمشاركون يدفعون جزءا بسيطا منها يبلغ حوالي 325 دولارا.