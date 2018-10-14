افتتاح تجريبي لحديقة سيول للنباتات

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تم افتتاح حديقة سيول للنباتات بشكل مؤقت قبل افتتاحها بشكل رسمي في مايو من عام 2019. حيث بدأت عمليات بناء حديقة سيول للنباتات منذ عام 2015. ويهدف ذلك إلى تقديم فرصة تجربة للمواطنين والاستماع إلى آرائهم قبل افتتاحها الرسمي.

وتعتبر الحديقة أكبر حديقة للنباتات في كوريا، وتقارب مساحتها أكثر من ضعفي جزيرة يوئيدو. وخلال فتحها بشكل مؤقت للزوار يكون الدخول مجانا.

وتنقسم حديقة سيول للنباتات إلى قسمين، هما: قسم الحديقة، وقسم حديقة للنباتات. وفي قسم الحديقة، يمكن لأي أحد استخدام حديقة مُحاطة بغابات مفتوحة وبحيرات فضلا عن ساحة عُشبية خلال أربع وعشرين ساعة. أما قسم حديقة النباتات فهو يتكون من حديقة نباتات في الهواء الطلق تم تأسيسها حسب الموضوع، ودفيئة تزرع فيها نباتات من اثنتي عشرة مدينة حول العالم، وهي مفتوحة من التاسعة صباحا إلى السادسة مساء.هذا بالإضافة إلى ثلاثة آلاف نوع من النباتات، كما يمكن أن يتعلم الأطفال كيفية استخدام النباتات في الحياة اليومية إلى جانب المواد الغذائية، وتجربة الزراعة في الحديقة المفتوحة.

بالإضافة إلى ذلك، يتم تنظيم برنامج طويل الأمد يمكن من خلاله وضع بذور في الأرض والقيام بالعمل الزراعي بشكل مستمر، ورصد مراحل تفتح الزهور وازدهار الثمار.