بي تي إس تحصل على وسام ثقافي في مهرجان الجوائز الثقافية والفنية

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بمناسبة الاحتفال بيوم نشأة اللغة الكورية حصل جميع أعضاء الفرقة الغنائية الشهيرة "بي تي إس" على وسام ثقافي في مراسم الجوائز الثقافية والفنية الجماهيرية تكريما لمساهمتهم الكبيرة في تنمية الثقافة والفنون الجماهيرية مثل نشر الثقافة الكورية "هاليو".

وقال رئيس الوزراء الكوري إن "بي تي اس" ساهمت في نشر "هاليو" كما ساهمت في نشر "هانغُل" أيضا، حيث يغني عدد كبير من الشباب الأجانب أغنياتها باللغة الكورية مباشرة.