5 طرق للوقاية من نزلات البرد عند تغير الفصول

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لم نتمكن من النوم كل ليلة بسبب الحرارة الشديدة في الصيف الماضي، ولكن يتحول الطقس الآن ليصبح باردا وتهب رياح قوية. وتؤدي التغيرات المفاجئة في الطقس إلى إضعاف نظام المناعة، لأن الجسم لا يستطيع أن يتكيّف مع تغيّرات الطقس بسرعة. وبالإضافة إلى ذلك، تشهد الأيام الخريفية حاليا جوا باردا في الصباح، ثم يصير حارا خلال النهار، ويعود باردا في الليل. وفي هذه الظروف، هناك حاجة للمزيد من الجهد للحفاظ على الصحة. إذن، أرجو منكم اتباع النصائح التالية لتجنب الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا في الشتاء.

أولا: غسل اليدين بشكل جيد: يقول الخبراء إن غسل اليدين يعتبر أبسط الوسائل للحفاظ على صحة الإنسان ضد الأمراض، وذلك بالتخلص من الميكروبات والجراثيم، حيث يمكن لمسببات العدوى الانتقال بعدة أشكال خلال اليوم عبر اليدين. فمع ملامسة المقابض، أو معدات اللياقة البدنية وغيرها من الأسطح الملوثة، تنتقل الجراثيم المسببة لنزلات البرد بمجرد ملامسة اليد للأنف أو العين. ولذلك ينصح الخبراء بغسيل اليدين مرارا بماء دافئ وصابون وبطريقة صحيحة للوقاية من الجراثيم والبكتيريا.

ثانيا: التعرض للشمس: فوفقًا لدراسة أجرتها جامعة هارفارد، اتضح أن الأشخاص الذين لديهم مستويات أقل من فيتامين "D" تزداد لديهم مخاطر الإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي العلوي بنسبة 36% مقارنة بالأشخاص الذين لديهم مستويات أعلى من فيتامين D.

ثالثا: تناول الأحماض الدهنية "أوميغا 3": حيث تعتبر الأحماض الدهنية أوميغا 3، وهو نوع من الأحماض الدهنية غير المشبعة، من بين المكونات الغذائية التي تعزز المناعة بدرجة كبيرة. وقد أظهرت دراسات عديدة أن أحماض أوميغا 3 تحمي الرئتين من نزلات البرد والتهابات مجرى الهواء. ومن المعروف جيدا أن أحماض أوميغا 3 الدهنية موجودة في الكثير من الأسماك. ويمكن للذين لا يستطيعون أكل السمك بشكل جيد تناول أوميغا 3 على شكل مكملات غذائية، وهي موجودة في الصيدليات كثيرا.

رابعا: يجب تعزيز المناعة: حيث يوصي الأطباء بأخذ قسط كاف من النوم وتناول أغذية متوازنة مع الإكثار من الخضروات والفاكهة الطازجة إلى جانب الحركة بشكل منتظم. فهذه العوامل تساعد على حماية الجسم من الإصابة بنزلات البرد، كما أن الحركة في الهواء الطلق مثل ركوب الدراجات أو المشي لمدة طويلة، تقوي الجهاز الدوري.

خامسا: تهوية المنازل دوريا: فعدم تهوية البيوت يسمح للكثير من الميكروبات بالهجوم على الجسم وإصابته بكل سهولة. ولذلك يجب المحافظة دائماً على تهوية المنازل والمكاتب. فالقليل من الهواء النقي يمنع الجسيمات الفيروسية المحمولة جواً إلى الإنتقال إلينا، ويجعل من الصعب تعرضنا للإصابة بنزلات البرد أو الانفلونزا.

إذا أصبتم بنزلات برد رغم اتباع الطرق الوقائية السابقة، فمن الأفضل منح الجسم بعض الراحة بالبقاء في المنزل لعدة أيام مع الحرص على أخذ قسط كاف من النوم، كما ينبغي تناول الكثير من السوائل وتجنب التوتر والضغوط.