كوريا في المركز 27 من حيث عدد السكان

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أظهر "تقرير وضع عدد سكان العالم لعام 2018" بوضوح ظاهرة انخفاض الخصوبة وارتفاع عدد المسنين في كوريا.

وأوضح التقرير أن كوريا سجلت أقل مستوى في العالم من حيث نسبة الخصوبة وعدد السكان الذين تقل أعمارهم عن 15 عاما، بينما سجل معدل العمر مستوى عاليا.

وبلغ إجمالي عدد السكان في كوريا 51 مليونا و200 ألف، لتحتل كوريا بذلك المركز السابع والعشرين عالميا. وبلغت نسبة نمو السكان 0.4%، وهو أقل بكثير من المعدل العالمي الذي يبلغ 1.2%، لتحتل كوريا جنبا إلى جنب مع اليابان وإيطاليا وألمانيا والبرتغال، المركز المائة والثالث والتسعين، أي أقل مستوى في العالم. كما بلغت نسبة الخصوبة 1.3 طفل لكل امرأة قادرة على الإنجاب، وهو أيضا أقل كثيرا عن المعدل العالمي البالغ 2.5، لتحتل كوريا المركز المائة والواحد والتسعين عالميا، جنبا إلى جنب مع اليونان وبولندا وهونغ كونغ وسنعافوره.

ونتيجة لذلك، انخفضت نسبة عدد السكان من جيل الأطفال، حيث بلغت نسبة السكان الذين تقل أعمارهم عن أربعة عشر عاما 13%، لتحتل المركز المائة والثالث والتسعين جنبا إلى جنب مع اليابان وإيطاليا وألمانيا والبرتغال، لكنها جاءت في المركز الخمسين عالميا من حيث نسبة السكان الذين تزيد أعمارهم عن خمسة وستين عاما، بعد أن سجلت 14%.

وقد سجلت اليابان أعلى مستوى في هذا المجال بنسبة بلغت 27%، بينما احتلت إيطاليا المركز الثاني بـ23%. أما معدل العمر المتوقع عند الميلاد، فقد بلغ 79 عاما للرجال و85 عاما للنساء، لتحتل كوريا المركز الثالث والعشرين والمركز السادس عالميا في هذين المجالين على التوالي.