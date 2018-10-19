البنك المركزي الكوري يجمد سعر الفائدة للشهر الحادي عشر

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قرر البنك المركزي الكوري تجميد سعر الفائدة الأساسي للشهر الحادي عشر على التوالي، وأرجع السبب في ذلك إلى الركود الاقتصادي.

ورغم وجود ضغوط كبيرة بسبب اتساع الفارق في سعر الفائدة مع الولايات المتحدة، إلا أنه لا يمكن رفع سعر الفائدة الكوري نتيجة لسوء الأوضاع الاقتصادية المحلية.

وهذه الأوضاع واضحة في مختلف المؤشرات الاقتصادية، حيث تم تعديل جميع المؤشرات بما فيها توقعات النمو والأسعار والتوظيف، إلى الانخفاض.

كما حذفت الحكومة الكورية عبارة "التعافي الاقتصادي" التي ظلت تحتفظ بها لمدة 10 أشهر، من تقريرها الأخير حول الوضع الاقتصادي. وهناك أيضا غموض كبير على الصعيد الخارجي، بما في ذلك التباطؤ في وتيرة النمو الاقتصادي العالمي نتيجة لطول أمد الخلافات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وإذا تم رفع سعر الفائدة الكوري في مثل هذه الظروف، فلا مفر من حدوث آثار سلبية على أطراف الاقتصاد. ويذكر في هذا الصدد أن أسعار العقارات في كوريا شهدت بعض الهدوء نتيجة لإجراءات الثالث عشر من سبتمبر الحكومية، حيث توفقت الضغوط على رفع سعر الفائدة نتيجة للارتفاع الكبير في أسعار العقارات مما أتاح مُتنفسا للبنك المركزي الكوري.

والآن انتقلت بؤرة الاهتمام إلى اجتماع لجنة المراقبة المالية الذي سيُعقد في نوفمبر. ويذكر أن المؤشرات على رفع سعر الفائدة تصدر باستمرار من البنك الكوري. وألمح محافظ البنك المركزي "لي جو يول" إلى إرادته لرفع سعر الفائدة قبل نهاية هذا العام، وتحدث عن ضرورة الاستجابة لعناصر الاضطرابات المالية، بما في ذلك القروض المنزلية والفارق في سعر الفائدة بين كوريا والولايات المتحدة.

ولذلك فإن هناك احتمالا كبيرا برفع سعر الفائدة في نوفمبر. ومن المؤكد أن الولايات المتحدة سترفع سعر الفائدة مرة أخرى في ديسمبر. وإذا لم يرفع البنك المركزي الكوري سعر الفائدة خلال الشهر القادم فسوف يزيد الفارق بين البلدين ليبلغ 1 نقطة مئوية. ولهذا يرى المراقبون أن البنك المركزي الكوري سيرفع سعر الفائدة رغم الأوضاع الاقتصادية السيئة.