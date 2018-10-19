مهرجان احتفالي بمناسبة الذكرى المائة على تسمية مقاطعة كيونغ كي





يصادف هذا العام الذكرى المائة على تسمية المنطقة باسم "كيونغ كي"، وتشير هذه الكلمة إلى العاصمة سيول والمناطق المجاورة لها. وبهذه المناسبة تم تنظيم مهرجان احتفالي ضخم، حيث تتعاون 31 جهة محلية وهيئة إقليمية تابعة لهذه المقاطعة، إلى جانب المنظمات الثقافية، لإقامة الاحتفالات بكل نجاح.

وخلال فترة فعاليات المهرجان، ستقام مختلف أنواع الفعاليات في شتى أنحاء المقاطعة.

يتميز هذا المهرجان بتقديم برامج لا تقتصر فقط على المجالات الثقافية والفنية بل تشمل أيضا برامج وثائقية للتذكير بصورة المقاطعة الماضية والحاضرة.

وفي مقدمة هذه البرامج معرض يتم فيه عرض مواد متعلقة بتاريخ المقاطعة الذي يرجع إلى ألف سنة. ورغم أن فترة فعاليات المهرجان تعقد في الفترة بين التاسع عشر وحتى الحادي والعشرين من هذا الشهر، إلا أن بعض الفعاليات مثل العروض الغنائية والمحاضرات سوف تمتد حتى نهاية هذا الشهر.