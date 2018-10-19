إصدار دليل ميشلان لعام 2018 عن المطاعم الكورية

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تم إصدار "دليل ميشلان" لهذا العام، حيث يضم معلومات عن كوريا، تلبية لتطلعات عدد من المواطنين الكوريين، لأن هذا الدليل سوف يكون مصدر معلومات مهمة بالنسبة للسياح الأجانب الذين سيستفيدون منها في أثناء زيارتهم لكوريا.

كما يتميز هذا الدليل بوجود بعض المطاعم التي لا تقدم الأطعمة الكورية، بل تقدم أطعمة أجنبية مثل الإيطالية أو التايلاندية أو التايوانية. ولذلك اذا زرتم كوريا أيها الأصدقاء، سيمكنكم تذوق الأطعمة الكورية والأجنبية على حد سواء.