الكوريون من أكثر الشعوب التي تزور المستشفيات بشكل دوري

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اتضح أن المواطنين الكوريين يزورون المستشفيات أكثر من نظرائهم مواطني الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. حيث يبلغ متوسط زيارة الفرد الكوري للمستشفيات سنويا 17 مرة. أما عدد مرات زيارة مواطني الدول الأخرى فقد بلغ 7 مرات فقط.

أعتقد أن من بين أهم الأسباب وجود عدد كبير من المستشفيات العامة والمتخصصة في كل مكان، ولذلك من السهل أن نزور المستشفى إذا شعرنا بأي ألم أو شيء غريب في حالتنا الصحية. كما اتضح في الاستبيان أن الكوريين يزرون عيادات الأسنان أكثر من غيرهم من شعوب البلدان الأخرى.

كما اتضح أيضا أن فترة بقاء الكوريين في المستشفيات هي الأطول بعد اليابانيين، بمتوسط 18 يوما سنويا.