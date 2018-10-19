يوسف العُميّد: أنا والطابوكي قصة عشق!

الأستاذ يوسف العميد، خريج قسم اللغة العربية من جامعة القَصيم بالمملكة العربية السعودية يطلق على نفسه لقب "مُحب كوريا"، حيث شاهد العديد من المسلسلات والبرامج الترفيهية الكورية منذ طفولته، وبعدها تولدت لديه الرغبة في زيارة كوريا وتجربة كل ما شاهده في تلك المسلسلات، مثل الطعام والجو في كوريا وغيرها.

ويقول الأستاذ يوسف في مقابلة مع القسم العربي بالكي بي إس ورلد راديو إن لديه قصة عشق مع الطعام الكوري خاصة الطابوكي، وأنه لا يأكل سوى الطعام الكوري عندما يزور كوريا.

ويحكي الأستاذ يوسف العميد عن كيفية زيارته لكوريا أول مرة، وكيف زارها بعد ذلك مرارا، كما يعطي نصائح تفصيلية للشباب العربي الذين يرغبون في زيارة كوريا، حتى تكون زيارتهم بأقل التكاليف الممكنة.

ويحذر الأستاذ يوسف العميد زائري كوريا من أن الطعام في مدينة بوسان لذيذ جدا، لكنه حار جدا جدا أكثر من أي طعام آخر!

المزيد في حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم المحبب: "لقاء الجمعة".