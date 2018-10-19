المطربة سوزي تقضى عطلتها في شفشاون بالمغرب

ⓒ https://www.barlamane.com اختارت المطربة والممثلة الكورية الشهيرة "سوزي" مدينة "شفشاون" الواقعة في شمال المغرب من أجل قضاء عطلتها هناك. وتشتهر مدينة "شفشاون" بجمال مناظرها الطبيعية حيث تتسم بالسمات الجبلية ذات التضاريس الصعبة والانحدارات المرتفعة والأودية المنخفضة والانكسارات الحادة. وقامت الممثلة الكورية بزيارة مجموعة من المعالم السياحية في المدينة الزرقاء الساحرة. ونشرت الممثلة "سوزي" صورا لها على حسابها على موقع "إنستغرام" حيث تفيد الصور بأنها معجبة بأزقة المدينة وجدرانها الزرقاء ودكاكينها التي تباع فيها المنتجات المغربية التقليدية. يذكر أن زيارة "سوزي" للمغرب تزامنت مع احتفالها بعيد ميلادها الرابع والعشرين حيث أقامت بهذه المناسبة حفلا في الفندق الذي نزلت فيه، وعبرت عن فرحتها الكبيرة بتواجدها في المغرب خاصة في مدينة "شفشاون" الزرقاء. ⓒ https://www.barlamane.com