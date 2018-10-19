تنظيم مهرجان لطعام اللاجئين في سيول

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من المقرر أن يفتتح مهرجان لطعام اللاجئين يوم الثاني والعشرين من شهر أكتوبر الحالي في مطعم "كوفي سميث" الواقع بالقرب من جامعة "هونغ إيك" بسيول حيث ستمتد إقامته لمدة أربعة أيام.

تم تنظيم هذا المهرجان من قبل منظمة "كيتشن نوماد" التي تقوم منذ شهر أبريل الماضي بإلقاء تدريبات للاجئات المقيمات في كوريا من خلال محاضرتها الشهرية "مائدة نوماد" ليكن طباخات.

ويتكون المهرجان من برنامجين ، هما : برنامح لتجربة الطعام ، برنامج آخر للقاءات حيث سيتم من خلال البرنامج الأول تقديم أنواع مختلفة من الأطعمة ذات الطابع الفريد والتي ستقوم بإعدادها خمس طباخات لاجئات من كينيا وساحل العاج وكونغو والعراق والسودان ، بما فيها حساء الدجاج والبقر والفلافل وغيرها من الأطعمة الخاصة بدولهن الأصلية.

ويمكن للمشاركين في هذا البرنامج تعلم طريقة طهي أطعمة الدول الخمسة من خلال بطاقات تحتوى على طريقة طهيها حيث سيتم توزيعها لكل من يريد أن يستفيد منها.

ومن خلال البرنامج الثاني وهو برنامج اللقاءات ، سيتم توفير فرصة للزوار الكوريين لتغيير وجهة نظرهم بالنسبة لقضية اللاجئين من خلال تجربة الواقع المعزز، ومواد الإغاثة المقدمة للاجئين، والفيديوهات المتعلقة بالمشاكل والصعوبات التي يعاني منها اللاجئون.

وجاء تنظيم المهرجان ضمن إطار المهرجان العالمي لطعام اللاجئين الذي بادرته جمعية الأغذية "فوود سويت فوود" بالتعاون مع المفوضية السامية في الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وقد أقيمت النخسة الأولى من هذا المهرجان العالمي في باريس عام 2016 ، وتم توسيعه في العام التالي لينعقد في 13 دولة أوربية ، بما فيها اليونان وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وبلجيكا وهولندا.

ولم يقتصر مهرجان هذا العام على المدن الأوربية، بل توسع ليشمل بعض المدن الأمريكية والإفريقية ، بما فيها نيويورك وسان فرانسيسكو في الولايات المتحدة وكيفكود في جنوب إفريقيا.

وللمهرجان ثلاثة أهداف رئيسية هي : تغيير نظرة المجتمع الدولي إلى وضع اللاجئين، وتوفير نقطة انطلاق للطباخين اللاجئين من خلال تسهيل حصولهم على فرص العمل، واكتشاف المأكولات المختلفة من جميع أنحاء العالم.

ويقام المهرجان العالمي لطعام اللاجئين بشكل سنوي، ويحاول المنظمون إطلاقه بالتزامن مع اليوم العالمي للاجئين الذي يصادف يوم العشرين من شهر يونيو من كل عام