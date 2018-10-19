كوريا تتبرع بـ 400 ألف دولار لدعم لاجئي فلسطين من سوريا في الأردن

ⓒ Korean Embassy in Jordan

وقع السفير الكوري لدى الأردن "لي بوم يون" ومدير عمليات وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في الأردن "روجر ديفيز" ، اتفاقا بمبلغ إجمالي قدره 400 ألف دولار لدعم تقديم المساعدات النقدية الحيوية للاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا في الأردن ، وذلك بهدف تغطية احتياجاتهم الأساسية.

وطبقا لبيان للأونروا ، تأتي هذه المساهمة المالية من الحكومة الكورية في وقت حرج تواجه فيه وكالة الأمم المتحدة عجزا غير مسبوق في التمويل ، مما يهدد قدرتها على مواصلة خدماتها الأساسية ، بما في ذلك خدمات برنامج الطوارئ.

وعبر مدير عمليات الأونروا في الأردن "روجر ديفيز" عن شكره لكوريا الجنوبية على مواصلة وتعزيز دعمها للأونروا خاصة دعمها للاجئين الفلسطينيين من سوريا في الأردن.

وأضاف أنه سيتم من خلال هذه الاتفاقية توفير المساعدات المالية الأساسية للفئات الأكثر ضعفا مما سيسهم في التخفيف من بعض المصاعب التي يواجهها اللاجئون في حياتهم اليومية.

من جانبه، جدد السفير الكوري لدى الأردن "لي بوم يون" دعمه للأونروا ، مؤكدا أن كوريا الجنوبية ستستمر في توفير الدعم اللازم لوكالة الأونروا وأنشطتها.

وفي الواقع، أصبحت كوريا الجنوبية شريكا لوكالة الأونروا وداعما ثابتا وموثوقا، فمنذ عام 2012 ساهمت كوريا بأكثر من 7 ملايين دولار في ميزانية برامج الوكالة.

وأشار إلى أن المساعدات المالية التي قدمتها كوريا في العام الماضي فقط ، بلغت نصف مليون دولار وغطت عدة قطاعات في التعليم والصحة .