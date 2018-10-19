الطب الشرقي الكوري يتقدم للمغرب

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من المتوقع أن يتقدم الطب الشرقي الكوري إلى المغرب.

وقال "سونغ جيه تشول" رئيس مستشفى "سيمفوني" الكوري للطب الشرقي مؤخرا إن 8 أطباء كوريين متخصصين في الطب الشرقي قد قاموا بزيارة لعاصمة المغرب الرباط خلال الفترة من يوم الثاني والعشرين وحتى السابع والعشرين شهر أكتوبر الماضي

لعلاج المرضى من القادة السياسيين والأطباء والرياضيين المغاربة.

جاءت هذه الزيارة بناء على دعوة وجهها إليهم الطبيب المغربي الدكتور سعيد الباشا الذي بدأ يهتم بالعلاج بالطب الشرقي بعد أن أخبره أحد مرضاه بمدى فاعلية العلاج بالطب الشرقي والذي تلقاه في مستشفي "سيمفوني" في كوريا الجنوبية.

وفي أثناء إقامتهم في الرباط ، قدم الأطباء الكوريون علاجات للمصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدي المزمن والشلل الدماغي حيث تحسنت حالتهم الصحية بعد إتمام العلاجات.

وقامت وسائل الإعلام المغربية بتغطية العلاجات وبثتها عبر الأخبار الرئيسية مما يشير إلى مدى اهتمام المغاربة بالطب الشرقي الكوري.

وقال رئيس مستشفى سمفوني "سونغ" إن الطب الشرقي الصيني تقدم للمغرب منذ ما يزيد عن 10 سنوات حيث يتم عادة علاج المرضى بالوخذ بالإبر، مضيفا أن الذين تلقوا علاجات من الأطباء الكوريين قد عبروا عن أملهم في تقدم الطب الشرقي الكوري إلى المغرب في أاسرع وقت ممكن.

وتلقى مستشفى "سيمفوني" الكوري دعوة من المغرب لإرسال مجموعة أخرى من الأطباء المتخصصين في الطب الشرقي إليها حيث سيقومون بعلاج المرضى المغاربة اعتبارا من شهر نوفمبر القادم ولمدة شهر.

ومن المتوقع أن تكون هذه العلاجات نقطة انطلاق لتقدم الطب الشرقي الكوري ليس فقط للمغرب بل إلى افريقيا والشرق الأوسط وأوربا أيضا.

وتخطط مستشفى "سيمفوني" لافتتاح عيادة خاصة بالطب الشرقي في المستشفى المغربي الإفريقي الذي يجرى حاليا اتخاذ الإجراءات التحضيرية لبنائه، وتأسيس قسم خاص بالطب الشرقي في إحدى الجامعات الملكية المغربية