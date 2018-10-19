الاتحاد الكوري لدراسات الشرق الأوسط ينظم ندوة دولية

الاتحاد الكوري لدراسات الشرق الاوسط

قام الاتحاد الكوري لدراسات الشرق الأوسط بتنظيم ندوة دولية تحت عنوان "الشرق الأوسط في عصر الانتقال ، إعادة تشكيل النظام الإقليمي والبحث عن الشراكة" خلال الفترة من يوم الثاني عشر وحتى الرابع عشر من أكتوبر الجاري في جامعة هانكوك للدراسات الأجنبية بسيول.

جاء تنظيم هذه الندوة برعاية مشتركة مع وزارة الخارجية، ومعهد دراسات الشرق الأوسط التابع لجامعة هانكوك، ومعهد الدراسات اليوروآسيوية والتركية التابعة لجامعة دونغ دوك النسائية، وبالتعاون مع المؤسسة الوطنية للأبحاث ، والمعهد الكوري للسياسات الاقتصادية الدولية، والجمعية الكورية العربية.

وافتتحت الندوة بكلمات ألقاها كل من الأستاذ "بارك جيه وون" رئيس الاتحاد الكوري لدراسات الشرق الأوسط والأستاذة "نبيلة يون أون كيونغ" رئيسة اللجنة المنظمة، والمدير العام بوزارة الخارجية "هونغ جين أوك".

وأقيمت الندوة بسبع جلسات مختلفة بمشاركة عدد من الخبراء في شؤون الشرق الأوسط من سنغافورة وإيطاليا واليابان وماليزيا والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان ومنغوليا وكوريا الجنوبية.

وتم في الجلسة السياسية تناول القضايا المتعلقة بقرار الولايات المتحدة للاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل وأثارها المترتبة على فلسطين والشرق الأوسط ، ونظام الوراثة الملكية في المملكة العربية السعودية، وسياسات الرغبات اليومية، والنزاعات في سوريا، والنظام الحاكم للرئيس المصري سيسي ، والتدخل الإقليمي في ليبيا بعد الصراع.

أما في الجلسة الثقافية والاجتماعية فتبادل الخبراء الآراء حول المسيحيين الأرثوذكسيين السوريين في ظل الحرب الأهلية السورية، وكيف تم تجسد القرآن لدى المسلمين في جنوب تونس في عصر الإنتاج والاستهلاك العملاق، والقدس في ثلاثة كتب مقدسة يهودية ومسيحية وإسلامية.

وتم في الجلسة الاقتصادية مناقشة الاقتصاد السياسي للعقوبات غير العسكرية في الاقتصاد العالمي المعاصر، وقضية اللاجئين السوريين في لبنان وتأثيراتها على الاقتصاد والسياسة المحلية، والسبب في الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر، وحدود ناشئة في خلق الثروة من المعرفة الإسلامية والتفاهم الإسلامي من خلال الاقتصاد الحلال وثقافة الكي بوب.

وفي الجلسة التعليمية، تم تناول القضايا المتعلقة بالسياسات الخاصة بتعليم اللغة العربية ومناهجها ، وفاعلية تعلم اللغة العربية في معسكر الغمر قصير الأجل، وتعليم طلاب المدارس الابتدائية من خلال القصص المصورة في الشرق الأوسط.

أما في الجلسة التاريخية فتمت مناقشة تاريخ العلاقات بين عمان وإيران، وبين منغوليا والشرق الأوسط ، بالإضافة إلى تاريخ موجة الثقافة الكورية "هالليو" في العالم العربي