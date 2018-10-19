فتاة مصرية تجمع بين الطابع النوبي والثقافية الكورية

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أبهرت فتاة نوبية كل من شاهدها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أنها تركيبة مختلفة تجمع بين التراث النوبي والثقافة الكورية التى بدأت التأثر بها منذ ما يزيد عن 7 سنوات.

وتخرجت "نورهان محمد الدمرداش" فتاة من قرية أبوسمبل من كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان لتكون مرشدة سياحية ، ولكن نظرا لاهتمامها البالغ بالثقافة الكورية، بدأت تدرس وتتعلم اللغة الكورية حيث تمكنت من التفوق على منافسيها في أحد المسابقات الخاصة بالمحادثة باللغة الكورية والتي شاركت فيها بموضوع عنوانه "أصوات من الماضي".

وأرادت "نورهان" أن تتعرف كل فتاة تعشق الثقافة الكورية عن طريقها كيفية العيش في كوريا، ولذلك سعت إلى العمل بإحدى صحفها الحكومية من خلال إرسال منشورات عبر موقع فيسبوك للصحيفة سردت من خلاله روايتها مرفقا بعدة صور لها بالزي النوبي في كوريا.

وقالت "نورهان" إن اهتمامها بالثقافة الكورية قد بدأ عام 2011 ، ودرست اللغة الكورية لمدة عامين من عام 2016 ودخلت مسابقة المحادثات باللغة الكورية التي أقيمت في شهر مايو الماضي حيث تكلمت عن الموسيقى والأغاني التقليدية الكورية.

وفازت بالمركز الأول، وكانت الجائزة هي رحلة لكوريا الجنوبية لمدة 8 أيام للمشاركة في الدور النهائي لمسابقة المحادثات باللغة الكورية والذي نظمه معهد سيه جونغ للغة الكورية يوم الرابع من شهر أكتوبر الجاري.

وكانت "نورهان" خلال هذه الرحلة الأكثر إيجابية بين الحضور البالغ عددهم 140 شخصا من 52 دولة. وقالت إن أجمل تجربة وأحسن قرار أخذته هو ارتداء الثياب التقليدي النوبي الجرجار في أثناء إقامتها في كوريا. وفي آخر يوم من الرحلة إلى كوريا ، حصلت "نورهان" على شهادة على المشاركة الإيجابية خلال الرحلة