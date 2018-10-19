قيادة قوات الأمم المتحدة تدعم تنفيذ الاتفاقية العسكرية بين الكوريتين

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قالت قيادة قوات الأمم المتحدة إنها ستتعاون تعاونا وثيقا مع الكوريتين في تنفيذ ما تنص عليه الاتفاقية العسكرية الموقعة بين الكوريتين يوم التاسع عشر من شهر سبتمبر الماضي بعد القمة الكورية في بيونغ يانغ، مما سيعطي زخما لتنفيذ الانفاقية.

ويعد موقف قوات الأمم المتحدة بشأن تنفيذ الاتفاقية العسكرية بين الكوريتين أمرا مهما لسببين، الأول هو المكانة والحقوق التي تتمتع بها قيادة قوات الأمم المتحدة، والثاني هو موقف الولايات المتحدة في هذا الشأن.

وقد تم تأسيس قيادة لقوات الأمم المتحدة يوم الرابع والعشرين من شهر يوليو من عام 1950 بناء على القرار رقم 1588 الصادر عن مجلس الأمن الدولي حول تشكيل قوات للأمم المتحدة وإرسالها إلى كوريا للمشاركة في الحرب الأهلية الكورية لصالح كوريا الجنوبية.

وكان مجلس الأمن الدولي قد قام يوم السابع والعشرين من شهر يونيو من ذلك العام بتحديد قيام كوريا الشمالية بشن هجوم عسكري ضد الجنوب غزوا عليها، وقرر اتخاذ الإجراءات العسكرية ضد الشمال.وبعد توقيع اتفاقية الهدنة في عام 1953، التي أوقفت الحرب الأهلية الكورية، استمرت قيادة قوات الأمم المتحدة في البقاء في كوريا الجنوبية،وكان لديها في البداية حق قيادة قوات الأمم المتحدة وقيادة القوات الكورية الجنوبية أيضا.

ولكن تم نقل حق قيادة العمليات في زمن الحرب إلى قيادة القوات الكورية الأمريكية المشتركة بالتزامن مع تأسيسها في عام 1978، وبالتالي اقتصرت مهام قوات الأمم المتحدة على إدارة أعمال لجنة الهدنة العسكرية ولجنة المراقبة للدول المحايدة وقوات الحرب داخل المنطقة الأمنية المشتركة بين الكوريتين ونقاط الحراسة في المنطقة منزوعة السلاح.

ويعنى هذا أن حق الإدارة والتحكم في المنطقة منزوعة السلاح مازال تحت قيادة قوات الأمم المتحدة بناء على ما تنص عليه اتفاقية الهدنة.

وبناء على هذا الحق، رفضت قيادة قوات الأمم المتحدة في أواخر أغسطس الماضي الموافقة على إجراء فحص مشترك على خطوط السكك الحديدية في كوريا الشمالية من خلال تسيير قطار من سيول إلى مدينة "شين أوي جو" الكورية الشمالية عبر خط الترسيم العسكري.

ويرجع السبب في هذا الرفض إلى موقف الولايات المتحدة السلبي من مسألة ربط خطوط السكك الحديدية بين الكوريتين، مع العلم بأن قائد القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية يخدم أيضا كقائد لقوات الأمم المتحدة.

وهكذا يمكن القول إن موقف قيادة قوات الأمم المتحدة هو نفسه موقف الولايات المتحدة. ولذلك تشير موافقة القيادة على الاتفاقية العسكرية بين الكوريتين إلى أن الحكومة الأمريكية قد وافقت عليها ضمنيا.