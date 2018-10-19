البابا فرانسيس مستعد لزيارة بيونغ يانغ إذا تلقى دعوة رسمية

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أعرب البابا فرانسيس بابا الفاتيكان أمس الخميس عن استعداده لزيارة كوريا الشمالية إذا تمت دعوته رسميا، وهو ما يثير اهتمام الكثيرين حول موعد تنفيذ هذه الزيارة.

ويرى الكثير من المراقبين أن هذا الموعد قد يكون بعد شهر مايو من العام القادم.

والشيء الآخر المثير للاهتمام أيضا هو الدعوة التي ستوجهها كوريا الشمالية للبابا فرانسيس، نظرا لأن الجولة الخارجية التي يقوم بها بابا الفاتكان يتم إقرارها بناء على أمرين، هما: تلقى دعوة رسمية من رئيس الدولة ومؤتمر أساقفتها، التي سيقوم البابا بزيارتها، وقبول البابا لهذه الدعوة. وعلى هذا الأساس، لن يتم تنفيذ زيارة البابا فرانيس لكوريا الشمالية إلا بعد تلقى الفاتيكان دعوة رسمية من كوريا الشمالية.

وفي لقائه مع الرئيس الكوري "مون جيه إين" أمس الخميس، قال البابا فرانسيس إن الدعوة الشفوية تكفي، لكنه أضاف أنه سيكون جيدا أن يتم توجيه دعوة رسمية له، مشيرا إلى إنه إذا تلقى دعوة فسوف يرد عليها بالتأكيد ويمكنه أن يذهب.

ويدل تصريح البابا هذا على تأكيده على قيام كوريا الشمالية بتوجيه دعوة رسمية له.

وكان الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" قد عرض على الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" اقتراحا لتوجيه دعوة للبابا فرانسيس لزيارة كوريا الشمالية، وذلك خلال الجولة الثالثة من محادثات القمة بين الكوريتين التي عقدت في بيونغ يانغ الشهر الماضي.

ورد على ذلك، أعرب الزعيم "كيم" عن رغبته في استقبال البابا في بيونغ يانغ، ولكن يرى المراقبون أنه من الصعب توقع قيام كوريا الشمالية بتوجيه دعوة رسمية للبابا.

وفي حقيقة الأمر، تظل كوريا الشمالية تفرض قيودا شديدة على الأنشطة الدينية لمواطنيها، على اعتبار أن الديانة تهدد نظام الحكم الأحادي، الذي يسميه البعض بـ"مملكة كيم"، في كوريا الشمالية، وأن زيارة البابا فرانسيس لكوريا الشمالية قد تحفز لإحداث تغيير كبير في مجتمعها ونظامها الحاكم.

ويرى المراقبون أيضا أن تحديد موعد زيارة البابا لكوريا الشمالية يتعلق بإمكانية زيارته لليابان بعد الأول من مايو من العام القادم الذي سيتم فيه تنصيب إمبراطور ياباني جديد.