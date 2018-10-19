هنغ تاريونغ / كوكهوا يوبيصو / سانجا غوسيه





يوافق اليوم 9 من الشهر التاسع في التقويم القمري. وكان الناس قديما يفهمون العالم من خلال مفهوم اليين واليانغ والعناصر الخمسة. كانت الأرقام الزوجية تعد يين، والفردية: يانغ. وكانت التواريخ التي تحتوي على رقم فردي مكرر، أو رقمين من اليانغ، تعد أرقامًا حسنة الطالع. مثل أول يوم من العام الجديد وهو يوم عيد السول، ويوم الدانو في الخامس من مايو، والتشيل سوك في السابع من يوليو، أو يوم الجونغ يانغ جول وهو يوافق التاسع من الشهر التاسع. وكان الناس يُعدون يوم الجونغ يانغ جول يوم حسن الحظ بشكل غير اعتيادي، وذلك لتكرار الرقم 9، وهو رقم يرمز للكمال والأبدية في اللغة الكورية. وهو اليوم الذي يقع في منتصف فصل الخريف، ويوافق عيد الأقحوان، الذي يبلغ فيه تفتح زهور الأقحوان أوجه. وكان الكوريون يحتفلون بهذا اليوم من خلال إعداد نبيذ الأقحوان وكعك الأقحوان.

هناك طريقتان لإعداد كعك الأقحوان. أولاهما أن يُصنع العجين بواسطة إضافة الماء الساخن إلى مسحوق الأرز الحلو. ثم يفرد العجين ويشكل على هيئة دوائر صغيرة. ثم تتم إضافة أوراق الأقحوان إلى سطح دوائر العجين أثناء قليها على الموقد. أما الطريقة الثانية فتعتمد على خلط أوراق الأقحوان مع العجين في البداية، وهو ما يجعل العجين أصفر اللون مثل الأقحوان. وتتشابه باقي خطوات إعداد الكعك، إلا خطوة التزيين، حيث يتم تزيين الكعك في الطريقة الثانية عن طريق إضافة شرائح من البلح. وهي تقدم مع شراب حلو كثيف يصب عليها، وهو خليط من العسل المخفف بالماء، مع شرائح السيترون الرقيقة، وحبوب الرمان، والصنوبر. وهو ما يضيف إليها رائحة شهية ونكهة حلوة لاذعة رائعة. وهي من الحلوى اللطيفة التي يُمكن تقديمها للزوار من الأهل والأقارب والأصدقاء في فصل الخريف. وهناك قصيدة كورية بالغة الشهرة عن الأقحوان، هي قصيدة "كوكهوا يوبيصو 국화 옆에서" أو إلى جوار الأقحوان، للشاعر الشهير صو جونغ جو.

كانت هناك جارية كيسنغ شهيرة تُدعى "ميه تشانغ 매창" من منطقة "بو أن 부안"، عرفت بموهبتها الرائعة في قرض الشعر، مما أتاح لها فرصة جيدة للتعرف على العديد من علماء ومثقفي ذلك العصر. ومن ضمن أصدقائها من تلك الدائرة المثقفة الرفيعة، كان "هو غيون 허균" مؤلف قصة "هونغ إيل دونغ" وهي النسخة الكورية من روبين هود. وكانت الصداقة التي جمعت بينهما صداقة متينة تخطت حواجز الطبقات الاجتماعية واختلاف الجنس. وفي يوم من الأيام، غنت "ميه تشانغ" أغنية تُدعى "سانجا غوسيه 산자고새" وهي تعزف الكومونغو بجوار تمثال حجري يمثل حاكم المدينة واقفًا إلى جوار صديقها المقرب. وكانت القصيدة التي غنتها تتحدث عن الحزن واللوعة المصاحبين لفراق الحبيب. ولا بد أن الأنباء قد انتشرت بسرعة حتى وصلت إلى العاصمة "هان يانغ"، فما هي إلا فترة قصيرة حتى كتب لها "هو غيون" من هناك قائلًا إنه لم يتوقف عن التفكير فيها.





المقطوعات المقدمة في حلقة هذا الأسبوع: