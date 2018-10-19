سام سونغ الكورية وإن إي سي اليابانية تتعاونان للمنافسة مع هواوي الصينية

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كشف تقرير نشرته صحيفة "نيهون كيزاي" اليابانية أمس الأحد عن أن شركة "سام سونغ" الكورية وشركة "إن إي سي" اليابانية قد اتفقتا على التعاون في تطوير المحطات الخاصة بالجيل الخامس من الاتصالات اللاسلكية وبيع المنشآت والأجهزة اللاسلكية ذات الصلة.

وبموجب هذا الاتفاق، ستكون شركة "سام سونغ" مسؤولة عن تطوير التقنيات والمواد الخاصة بالترددات العالية المستخدمة في محطات الجيل الخامس من الاتصالات اللاسلكية، بينما ستتحمل شركة "إن إي سي" مسؤولية تطوير التقنيات والمواد الخاصة بالترددات المنخفضة.

ومن المتوقع أن يؤدي هذا النوع من التعاون بين الشركتين الكورية واليابانية إلى حدوث تأثيرات تآزر كبيرة ومهمة، حيث من المتوقع أن يسهم في الإسراع في وتيرة تطوير التقنيات من خلال تركيز الشركتين على قدراتها الخاصة، إلى جانب بيع المنتجات التي ستقوم الشركتان بتطويرها تحت نظام البيع المشترك.

الجدير بالذكر أن الجيل الخامس من أنظمة الاتصالات اللاسلكية جاء كتطوير للجيل الرابع ويستخدم الترددات العالية جدا البالغة 28 غيغا هيرز، حيث يعتبر تقنية أساسية للثورة الصناعية الرابعة التي تتطلب سرعة هائلة لشبكة الإنترنت.

وفي الواقع تتضاعف سرعة الجيل الخامس بعشرات المرات مقارنة بالجيل الرابع.

وإلى جانب هذا، يستخدم الجيل الخامس تقنيةً تُعرف بـ"عَرْض النِطاق"، يمكن من خلالها التعامل مع عدد من الأجهزة والبيانات في اللحظة نفسها، مما يعنى أن فوائد الجيل الخامس لن تخدم أجهزة الهواتف الذكية فقط وإنما ستشمل كل ما يوفره "إنترنت الأشياء" مثل السيارات ذاتية القيادة المدن الذكية.

وقد بدأت خدمة الجيل الخامس من أنظمة الاتصالات اللاسلكية في مناطق محدودة من الولايات المتحدة، وستبدأ اليابان في توفير هذه الخدمة على مراحل اعتبارا من العام القادم، ومن المتوقع أن تنتشر في أرجاء مختلفة من العالم بعد عام 2020.

ومن المتوقع أيضا أن يصل حجم السوق العالمية لمحطات الجيل الخامس من الاتصالات اللاسلكية إلى 37.2 مليار دولار.